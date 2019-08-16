Фото: Настя Каменских сразила Сеть новой пикантной фотосессией

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских опубликовала на своей странице в Instagram серию откровенных снимков нижнем белье.
"#isexyandiknowit", - подписала фото звезда.
На снимках Каменских позирует в черном кружевном белье.
Поклонники артистки отметили, что Настя необычайно красива и есть определенное сходство с Ким Кардашьян.
"Настоящий пожар", "Как ты красива", "Похожа на Ким", "Топ-модель с глянца", - писали подписчики.
Тем временем, в СМИ активно продолжают распространяются слухи о беременности певицы. Причиной стали якобы слова Насти, которая жаловалась на плохое самочувствие. Что может быть при первых сроках беременности.
"Такая работа, всматривайтесь, журналисты", - цитирует супруга певицы Алексея Потапенко издание "7 дней".