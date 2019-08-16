Пт, 16.08.2019
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Фото: Настя Каменских сразила Сеть новой пикантной фотосессией

Настя Каменских

ФОТО: https://www.instagram.com/kamenskux/

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских опубликовала на своей странице в Instagram серию откровенных снимков нижнем белье. 

"#isexyandiknowit", - подписала фото звезда. 

На снимках Каменских позирует в черном кружевном белье. 

Поклонники артистки отметили, что Настя необычайно красива и есть определенное сходство с Ким Кардашьян.

"Настоящий пожар", "Как ты красива", "Похожа на Ким", "Топ-модель с глянца", - писали подписчики. 

Тем временем, в СМИ активно продолжают распространяются слухи о беременности певицы. Причиной стали якобы слова Насти, которая жаловалась на плохое самочувствие. Что может быть при первых сроках беременности. 

"Такая работа, всматривайтесь, журналисты", - цитирует супруга певицы Алексея Потапенко издание "7 дней".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#isexyandiknowit 💋

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

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