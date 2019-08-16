Фото: Настя Каменских сразила Сеть новой пикантной фотосессией

Поклонники артистки отметили, что Настя необычайно красива и есть определенное сходство с Ким Кардашьян.

"Настоящий пожар", "Как ты красива", "Похожа на Ким", "Топ-модель с глянца", - писали подписчики.

Тем временем, в СМИ активно продолжают распространяются слухи о беременности певицы. Причиной стали якобы слова Насти, которая жаловалась на плохое самочувствие. Что может быть при первых сроках беременности.