"В наших сердцах": Как вспоминали Виктора Цоя (фото, видео)

Так было и в этот раз..."На километре" собрались люди разных поколений, кто-то приехал всей семьей - с детьми, внуками и племянниками.

Люди вели себя дружелюбно, общались между собой и конечно говорили о Цое. Кто-то рассказывал неизвестные факты из биографии, некоторые вспоминали, как были на его последнем концерте в Риге. Не оставили без внимания и съемки картины Алексея Учителя, которые проходят в Латвии.

Некоторые молодые люди привезли гитары, и как только дождь закончился, раздалась знакомая музыка и строчки: "Я сижу и смотрю в чужое небо из чужого окна...".

Галерея: Как вспоминали Виктора Цоя

Видео: На 35 километре шоссе Слока-Тукумс у памятника Виктору Цою

Виктор Цой погиб в 1990 году на 35 километре шоссе Слока-Тукумс. Его автомобиль "Москвич" серого цвета мчался со скоростью около 130 км/ч. В какой-то момент Цой выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом "Икарус".

Вопреки разговорам и слухам, известно, что в последние 48 часов Цой не употреблял алкоголь. Он много работал. Накануне рокового столкновения, на даче в Плиеньциемсе был записан материал для последнего альбома. Существует версия, что музыкант просто заснул за рулем. Смерть наступила мгновенно, других пострадавших не было.

Последний записанный альбом был назван "Кино", а из-за черного оформления он известен как "Чёрный альбом". Известно, что он должен был называться "Сорок семь", но после гибели музыканта название было изменено.