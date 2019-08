Дарья Мороз о жизни в браке: "Богомолов зарабатывал меньше, чем я"

Вы часто спрашиваете: как я держу себя в форме. Честно-никак.. Как говорит @natali_kanevski )наш художник по костюмам) «две недели и пол-Даши». Мне повезло: достаточно недолго не поужинать и я готова к проекту. Тело годами тренировано: растяжка,коньки,все дела-быстро собирается. Так что тут я не советчик. Но я не люблю без надобности сидеть на диетах. Держать тело в форме-это профессиональная необходимость,а не смысл жизни. Но перед проектом приходится! Даже когда голова развалилась и сил совсем нет.. СКОРО #содержанки2 💪🏻💪🏻💪🏻 #timeforsport

