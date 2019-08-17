Дарья Мороз о жизни в браке: "Богомолов зарабатывал меньше, чем я"

Оказывается, в первые годы брака Мороз зарабатывала больше Богомолова. Потом их доходы сравнялись. Это было связано с тем, что на тот момент, когда они поженились Дарья была гораздо востребованнее в профессии, чем Богомолов.

"Когда мы были в браке, сначала он зарабатывал меньше, чем я. Да, так получалось. Когда я рожала ребенка, было сложно, ведь я не работала. Потом все изменилось", — призналась она.

В декрете она пробыла всего несколько месяцев, а потом вернулась к работе в театре и в кино. Константин во всем поддерживал супругу, а вскоре и сам поставил несколько успешных спектаклей в театре.

Но развод заставил Мороз иначе отнести к работе. Она продолжает много сниматься, но готова отказаться от профессии ради семьи, если это потребуется.

"Если любимый человек предложит мне оставить карьеру, я соглашусь. На данном этапе моей жизни профессия — это всего лишь профессия", — отмечает она.

Напомним, брак Константина и Дарьи просуществовал 8 лет, и сейчас они находятся в хороших отношениях. В июне этого года 44-летний Богомолов получил должность художественного руководителя Театра на Малой Бронной. Если верить последним слухам, то режиссер готовится к скорой свадьбе с журналисткой Ксенией Собчак.