Дарья Мороз о жизни в браке: "Богомолов зарабатывал меньше, чем я"

В ток-шоу "Содержанки" российская актриса Дарья Мороз откровенно рассказала об отношениях с бывшим супругом Константином Богомоловым. В том числе артистка призналась, что был период, когда она зарабатывала больше мужа. Об этом пишет издание StarHit.ru.
Оказывается, в первые годы брака Мороз зарабатывала больше Богомолова. Потом их доходы сравнялись. Это было связано с тем, что на тот момент, когда они поженились Дарья была гораздо востребованнее в профессии, чем Богомолов.
"Когда мы были в браке, сначала он зарабатывал меньше, чем я. Да, так получалось. Когда я рожала ребенка, было сложно, ведь я не работала. Потом все изменилось", — призналась она.
В декрете она пробыла всего несколько месяцев, а потом вернулась к работе в театре и в кино. Константин во всем поддерживал супругу, а вскоре и сам поставил несколько успешных спектаклей в театре.
Но развод заставил Мороз иначе отнести к работе. Она продолжает много сниматься, но готова отказаться от профессии ради семьи, если это потребуется.
"Если любимый человек предложит мне оставить карьеру, я соглашусь. На данном этапе моей жизни профессия — это всего лишь профессия", — отмечает она.
Напомним, брак Константина и Дарьи просуществовал 8 лет, и сейчас они находятся в хороших отношениях. В июне этого года 44-летний Богомолов получил должность художественного руководителя Театра на Малой Бронной. Если верить последним слухам, то режиссер готовится к скорой свадьбе с журналисткой Ксенией Собчак.
Вы часто спрашиваете: как я держу себя в форме. Честно-никак.. Как говорит @natali_kanevski )наш художник по костюмам) «две недели и пол-Даши». Мне повезло: достаточно недолго не поужинать и я готова к проекту. Тело годами тренировано: растяжка,коньки,все дела-быстро собирается. Так что тут я не советчик. Но я не люблю без надобности сидеть на диетах. Держать тело в форме-это профессиональная необходимость,а не смысл жизни. Но перед проектом приходится! Даже когда голова развалилась и сил совсем нет.. СКОРО #содержанки2 💪🏻💪🏻💪🏻 #timeforsport