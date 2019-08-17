Сб, 17.08.2019
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Анна Семенович ответила на вопрос о своей бисексуальности
Нечего скрывать!

ФОТО: скриншот instagram.com/ann_semenovich

Известная российская певица, актриса, телеведущая, бывшая солистка группы "Блестящие" и обладательница выдающихся форм Анна Семенович будоражит фантазии миллионов мужчин. При этом ее личная жизнь до сих пор не устроена, что порождает определенные домыслы.

На днях поклонники неожиданно спросили Анну: "Говорят, вы бисексуалка. Это как?".

Звезда, к удивлению многих, не проигнорировала столь интимный вопрос и честно ответила: "Сексом люблю заниматься только с мужчинами, но женщин люблю больше - они красивее".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Напомним, в конце июня Анна выложила в соцсетях фото с акцентом на свою самую впечатляющую часть тела - бюст. На снимке, сделанном в Италии, она расслабляется в бассейне в цветном купальнике, подчеркивающем ее рубенсовские формы.

"Теперь мужская часть Instagram не будет спать ночью", "Тонуть будешь, зови меня - спасу", "От ваших фото подписчиков постарше может инфаркт долбануть",

- писали тогда восхищенные подписчики.

Нашлись, конечно, и недоброжелатели, которым фигура российской секс-бомбы не по душе. Ничего не поделаешь - на вкус и цвет, как говорится. Но она такая, какая есть!

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