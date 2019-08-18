Чем сейчас занимается порнозвезда Саша Грей?

На поприще порнобизнеса актриса проработала пять лет. По данным на 2018 год за ее плечами около трех сотен фильмов.

"Могу одно сказать наверняка: я горжусь, что у меня нет никаких сожалений о том, что было. Я действительно чувствую, что как исполнительница я сказала всё, что могла. За это время я поработала с лучшими профессионалами в adult-индустрии и всегда буду дорожить теми отношениями и дружбой, которые у нас сложились за время работы", — написала она в соцсетях, когда приняла решение уйти.

Саша не из тех, "кто хранит все яйца в одной корзине". Она параллельно строила карьеру модели, певицы и актрисы.

Грей снималась в главной роли в фильме ужасов "Труп в белом саване дрожит, но продолжает принимать ванну" (2011) (Индонезия), в картине "Изящная месть" (2011) и фильме "Жизнь" (Франция). В том же 2011 году она снялась в клипе у Эминема - Space Bound.

В 2012 году Саша шагнула в мир музыки. Первым шагом была запись вокала для альбома группы Throbbing Gristle, а в 2015 году ее позвала израильская группа Infected Mushroom для записи трека Fields of Gray.

Кроме того, Саша Грей уже попробовала себя в качестве писательницы.

В 2013 году свет увидел ее первый эротический роман "Общество Жюльетты". Как утверждала сама девушка - это почти автобиографическая книга. В 2016 году она выпустила продолжение - "Общество Жюльетты: Палата Януса", роман "Неправильная девушка из Общества Жюльетты" завершил трилогию в 2018 году.

Актриса невероятно социально активна.

Она выступает за равноправие между мужчинами и женщинами, даже участвовала в записи социального ролика бельгийского национального комитета Equal Pay Day в поддержку равной оплаты женского и мужского труда. Грей была одной из тех, кто поддержал панк-группу Pussy Riot. Саша активно выступала за идею введения в США полноценной общенациональной системы здравоохранения и создание у порноактеров профсоюза.

На Instagram-страницу Саши Грей (@sashagrey) подписано 1,5 миллиона человек.

"Артист, музыкант, диджей, писатель, фотограф", - пишет о себе Саша в профиле.