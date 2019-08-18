Бондарчук показала, как сейчас выглядит Ветлицкая

Только что певица Наталья Ветлицкая отпраздновала свое 55-летие. Но свой праздник яркая исполнительница решила отметить в Москве, вместе с давними друзьями и подругами. Светлана Бондарчук опубликовала в Instagram снимки с торжества.
Ветлицкая все еще яркая блондинка и выглядит намного моложе своего возраста.
Для проведения дня рождения в Москве экс-певица выбрала ресторан "Уголек", куда прибыли гости, в числе которых была и старая приятельница Ветлицкой Светлана Бондарчук. Именно ее новый приятель - бизнесмен Сергей Харченко - опубликовал видеоролик с Ветлицкой в своем Instagram-аккаунте, показав, как сейчас выглядит давно не появлявшаяся на публике звезда.
На кадрах небольшого видео женщина принимает поздравления от друзей, благодаря их. Заметно, что Ветлицкая все еще яркая блондинка и выглядит намного моложе своего возраста.
Артистка давно забросила сцену и с 2004 года, когда родилась ее дочь Ульяна, проживает в Испании.
Согласно данным СМИ, Наталья в настоящее время занимается недвижимостью, а также увлекается декором и реставрацией.