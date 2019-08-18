Бондарчук показала, как сейчас выглядит Ветлицкая

Ветлицкая все еще яркая блондинка и выглядит намного моложе своего возраста.

Для проведения дня рождения в Москве экс-певица выбрала ресторан "Уголек", куда прибыли гости, в числе которых была и старая приятельница Ветлицкой Светлана Бондарчук. Именно ее новый приятель - бизнесмен Сергей Харченко - опубликовал видеоролик с Ветлицкой в своем Instagram-аккаунте, показав, как сейчас выглядит давно не появлявшаяся на публике звезда.

На кадрах небольшого видео женщина принимает поздравления от друзей, благодаря их. Заметно, что Ветлицкая все еще яркая блондинка и выглядит намного моложе своего возраста.

Артистка давно забросила сцену и с 2004 года, когда родилась ее дочь Ульяна, проживает в Испании.