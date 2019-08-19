Панин признался в случайном интиме с мужчинами и бисексуальности

Актер в откровенном интервью признался, что они с возлюбленной свингеры. Кроме того, некоторые тематические вечеринки с развлечениями для взрослых он посещает с юности.

"Мы давно об этом открыто говорили, мы свингерская пара — нас окружают такие же люди", — цитирует Панина агенство.

Он указал, что "любит женщин" и никогда не ходил на свидания с мужчинами, но считает себя бисексуалом. Панин также уверен, что в спонтанном и многочисленном сексе нет ничего плохого.