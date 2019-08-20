Миллионер Эпштейн подписал завещание за два дня до самоубийства в тюрьме

В судебных документах, зарегистрированных на прошлой неделе на Вергинских островах, не упомянуты детали о наследниках, однако собственность погибшего оценивается более чем в 577 миллионов долларов, в том числе и более 56 миллионов долларов в виде наличности.

Существование этого завещания, о котором сначала заявила газета The New York Post, создает новые вопросы о последних днях жизни Эпштейна в нью-йоркской тюрьме, где он ожидал суда.

Эпштейн подписал завещание 8 августа. Спустя неполные двое суток после этого 10 августа он был найден мертвым в тюремной камере - он повесился.

В понедельник прокуроры решили снять выдвинутые против Эпштейна уголовные обвинения, но сообщили, что рассматривают возможность осудить других, кто помог Эпштейну сексуально использовать десятки несовершеннолетних девочек.

Информации о его завещании внимательно следят адвокаты жертв. Некоторые из них пообещали подать требования к имуществу Эпштейна, даже если в завещании упомянуты наследники.

Эпштейну принадлежал остров в Карибском море, квартиры в Париже и Нью-Йорке, ранчо в Нью-Мексико и несколько дорогих автомобилей.

Также ему принадлежали акции более чем на 112 миллионов долларов и примерно 200 миллионов долларов "в хеджфондах и инвестициях в частные акции".

Среди его собственности, которую еще предстоит оценить, есть коллекция предметов искусств, античных предметов и других ценностей.

Эпшейн обвинялся в сексуальном использовании более десятка несовершеннолетних девочек и торговле людьми с целью сексуального использования. Он умер на следующий день после того, как были опубликованы документы, дающие более широкую информацию о руководимой ими сети торговли сексуальными услугами в период с 2002 по 2005 годы.

Суд отказал Эпштейну в освобождении под залог, ему грозило до 45 лет тюрьмы, если бы его признали виновным в выдвинутых в прошлом месяце обвинениях в торговле людьми с целью сексуального использования и заговоре. Эпштейн вину отрицал.

Эпштейну, которого ранее уже подозревали в сексуальном использовании более десяти несовершеннолетних девочек, в 2008 году удалось избежать федеральных обвинений и он провел в тюрьме всего 13 месяцев.