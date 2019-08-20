Дочь Умы Турман снялась у Тарантино и выпустила два новых сингла

Дочь актрисы Умы Турман Майя записала две новые композиции — To Love a Boy и Stay Open. Об этом пишет The Variety.
Известно, что песни войдут в новый альбом Хоук. Автором текста также выступила сама Майя. Об этом она написала в соцсетях.
Примечательно, что Майя Турман-Хоук появилась на экране сразу в двух кинопроектах: сериале "Очень странные дела" и девятом фильме Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде".
В картине Тарантино она исполнила роль девушки-хиппи из культа Чарльза Мэнсона.
Более подробно о фильме и образах хиппи читайте здесь.