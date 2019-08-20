Дочь Умы Турман снялась у Тарантино и выпустила два новых сингла

Известно, что песни войдут в новый альбом Хоук. Автором текста также выступила сама Майя. Об этом она написала в соцсетях.

Примечательно, что Майя Турман-Хоук появилась на экране сразу в двух кинопроектах: сериале "Очень странные дела" и девятом фильме Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде".

В картине Тарантино она исполнила роль девушки-хиппи из культа Чарльза Мэнсона.