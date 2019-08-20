Вт, 20.08.2019
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Дочь Умы Турман снялась у Тарантино и выпустила два новых сингла

Майя Хоук

ФОТО: https://www.instagram.com/maya_hawke/

Дочь актрисы Умы Турман Майя записала две новые композиции — To Love a Boy и Stay Open. Об этом пишет The Variety.

Известно, что песни войдут в новый альбом Хоук. Автором текста также выступила сама Майя. Об этом она написала в соцсетях.

Примечательно, что Майя Турман-Хоук появилась на экране сразу в двух кинопроектах: сериале "Очень странные дела" и девятом фильме Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде".

В картине Тарантино она исполнила роль девушки-хиппи из культа Чарльза Мэнсона. 

Более подробно о фильме и образах хиппи читайте здесь.

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