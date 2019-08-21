Ср, 21.08.2019
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Little Big выпустит совместную песню с британской группой Clean Bandit

Илья Прусикин

ФОТО: скриншот видео

Этой новостью на своей Instagram-странице поделился лидер коллектива Илья Прусикин. 

Кроме того, он рассказал, что в записи примет участие и его супруга Tatarka (наст. имя - Ирина Смелая). 

"Йо! В этом году на платформе TBRG OPEN выйдет совместный трек Little Big и Tatarka с британской группой Clean Bandit. Ждите наш фит!", - написал Илья.

Напомним, группа Clean Bandit - это британская электро-группа из Великобритании. В 2015 году их композиция Rather Be была удостоена премии "Грэмми" в номинации "Лучшая танцевальная запись". 

Ранее солист и основатель Little Big Илья Прусикин попал в больницу.

Галерея: Концерт Little Big в Риге

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