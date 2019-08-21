Little Big выпустит совместную песню с британской группой Clean Bandit

Этой новостью на своей Instagram-странице поделился лидер коллектива Илья Прусикин.
Кроме того, он рассказал, что в записи примет участие и его супруга Tatarka (наст. имя - Ирина Смелая).
"Йо! В этом году на платформе TBRG OPEN выйдет совместный трек Little Big и Tatarka с британской группой Clean Bandit. Ждите наш фит!", - написал Илья.
Напомним, группа Clean Bandit - это британская электро-группа из Великобритании. В 2015 году их композиция Rather Be была удостоена премии "Грэмми" в номинации "Лучшая танцевальная запись".
Галерея: Концерт Little Big в Риге
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Йо! В этом году на платформе TBRG OPEN выйдет совместный трек Little Big и Tatarka с британской группой Clean Bandit. Ждите наш фит! Yo! This year on a TBRG OPEN platform will be released a collaborative track of Little Big and Tatarka with British band Clean Bandit! Wait for our song! #TBRGOPEN #TuborgNonAlcoholic #LittleBig #Tatarka #CleanBandit