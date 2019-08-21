Валентин Гафт тяжело болен и никого не узнает

Медикам пока лишь удалось стабилизировать давление артиста, но до сих пор он остается в тяжелом состоянии. Об этом пишет "Собеседник".

"Мне сказали, что Валя сейчас никого не узнает. Не знаю, сможет ли он выкарабкаться: все-таки у него возраст. В последнее время он очень плохо себя чувствовал", - цитируют СМИ друга артиста.

Близкий друг Валентина Гафта рассказал изданию, что супруга актера Ольга Остроумова запретила пускать кого-либо постороннего в палату ее мужа.

"К нему хотели попасть и многие именитые друзья, но всем было отказано. Остроумова просит, чтобы врачи ей сразу сообщали, кто звонит и кто пытается попасть к Гафту. Конечно, она жена и имеет право ставить такое условие. Но мне кажется, это перебор...", - отметил источник.

Друг Гафта считает, что общение с близкими может пойти на пользу актеру.

"Быть может, если бы Остроумова позволяла к нему приходить друзьям, он бы быстрее пошел на поправку", - сказал он.

Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что 83-летний Валентин Гафт страдает от болезни Паркинсона.

Гафт родился 2 сентября 1935 года. Его дебют в кино состоялся в 1956 году в фильме "Убийство на улице Данте". Наибольшую известность ему принесли ленты "Гараж", "Небеса обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово…".

С 1970-х годов актер работает в театре "Современник", где и состоялся его дебют в качестве режиссера. В 1984 году Гафту получил звание народного артиста РСФСР.