Валентин Гафт тяжело болен и никого не узнает

Российский и советский актер Валенти Гафт был госпитализирован в начале августа. Сейчас он находится под наблюдением врачей, но его состояние до сих пор тяжелое. Об этом пишет издание Topnews.ru.
Медикам пока лишь удалось стабилизировать давление артиста, но до сих пор он остается в тяжелом состоянии. Об этом пишет "Собеседник".
"Мне сказали, что Валя сейчас никого не узнает. Не знаю, сможет ли он выкарабкаться: все-таки у него возраст. В последнее время он очень плохо себя чувствовал", - цитируют СМИ друга артиста.
Близкий друг Валентина Гафта рассказал изданию, что супруга актера Ольга Остроумова запретила пускать кого-либо постороннего в палату ее мужа.
"К нему хотели попасть и многие именитые друзья, но всем было отказано. Остроумова просит, чтобы врачи ей сразу сообщали, кто звонит и кто пытается попасть к Гафту. Конечно, она жена и имеет право ставить такое условие. Но мне кажется, это перебор...", - отметил источник.
Друг Гафта считает, что общение с близкими может пойти на пользу актеру.
"Быть может, если бы Остроумова позволяла к нему приходить друзьям, он бы быстрее пошел на поправку", - сказал он.
Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что 83-летний Валентин Гафт страдает от болезни Паркинсона.
Гафт родился 2 сентября 1935 года. Его дебют в кино состоялся в 1956 году в фильме "Убийство на улице Данте". Наибольшую известность ему принесли ленты "Гараж", "Небеса обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово…".
С 1970-х годов актер работает в театре "Современник", где и состоялся его дебют в качестве режиссера. В 1984 году Гафту получил звание народного артиста РСФСР.