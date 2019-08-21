Ср, 21.08.2019
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Киану Ривз снимется в продолжении "Матрицы"

Киану Ривз

ФОТО: Reuters/ScanPix

Канадский актер Киану Ривз (Keanu Reeves) будет сниматься в четвертой "Матрице". Об этом пишет The Variety со ссылкой на кинокомпанию Warner Bros.

Ранее уже сообщалось про идею снимать продолжение.

Теперь исполнители главных ролей - Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс (Carrie-Anne Moss) вновь сыграют Нео и Тринити.

"Matrix"

ФОТО: publicitātes

Режиссером и сценаристом картины станет Лана Вачовски.

"Мы невероятно взволнованны перед возвращением "Матрицу" вместе с Ланой. Она настоящий провидец — уникальный и оригинальный творческий режиссер. Мы рады, что она пишет, направляет и продюсирует эту новую главу во вселенной "Матрицы", — заявил изданию глава кинокомпании Тоби Эммерих.

Начало съемок запланировано на 2020 год.

Ранее Киану Ривз значительно поправился, побрил виски и носит ирокез.

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