Киану Ривз снимется в продолжении "Матрицы"

"Мы невероятно взволнованны перед возвращением "Матрицу" вместе с Ланой. Она настоящий провидец — уникальный и оригинальный творческий режиссер. Мы рады, что она пишет, направляет и продюсирует эту новую главу во вселенной "Матрицы", — заявил изданию глава кинокомпании Тоби Эммерих.