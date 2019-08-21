Киану Ривз снимется в продолжении "Матрицы"

Канадский актер Киану Ривз (Keanu Reeves) будет сниматься в четвертой "Матрице". Об этом пишет The Variety со ссылкой на кинокомпанию Warner Bros.
Ранее уже сообщалось про идею снимать продолжение.
Теперь исполнители главных ролей - Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс (Carrie-Anne Moss) вновь сыграют Нео и Тринити.
Режиссером и сценаристом картины станет Лана Вачовски.
"Мы невероятно взволнованны перед возвращением "Матрицу" вместе с Ланой. Она настоящий провидец — уникальный и оригинальный творческий режиссер. Мы рады, что она пишет, направляет и продюсирует эту новую главу во вселенной "Матрицы", — заявил изданию глава кинокомпании Тоби Эммерих.
Начало съемок запланировано на 2020 год.