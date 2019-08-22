Чт, 22.08.2019
Одна из важных моих целей - построить хорошие отношения между латышами и русскими. Нет, это не чтобы мне было хорошо, а чтобы люди сами поняли, что можно жить дружно. Эдвин Лочмелис, финалист конкурса Mr World
  • RUS TVNET
  • Звезды
  • Пикантно
  • "Всегда найдётся, что улучшить в себе": Каменских у бассейна показала свои сильные стороны

"Всегда найдётся, что улучшить в себе": Каменских у бассейна показала свои сильные стороны

Настя Каменских

ФОТО: https://www.instagram.com/kamenskux/

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских опубликовала на своей странице в Instagram несколько фотографий у бассейна.  

Звезда в очередной раз доказала, что нравится мужчинам и охотно продемонстрировала достоинства своей фигуры - пышные бедра и ягодицы. 

Каменских также порассуждала о том, что женщины всегда критикуют свою внешность. Она не является исключением. Но главное - это нравиться самому себе. 

"Нам девочкам, всегда найдётся, что улучшить в себе! Я, как и многие, время от времени занимаюсь самокопанием! Тут бы бедрышко поменьше, а здесь бы подкачать, а может вообще цвет волос поменять! И эта женщина внутри нас никогда не угомонится, а самое главное, что с появлением соцсетей, появились так называемые идеалы, которым все хотят соответствовать!", - отметила певица. 

Она считает, что проблема в том, что не существует параметров идеальной  внешности, идеальной жизни или идеальных отношений.

"Есть так, как нравится и хорошо тебе - это есть идеально! Конечно, нужно всегда идти вперёд, работать над собой, мечтать и достигать. Только все это нужно делать с кайфом по жизни", - написала Каменских. 

С ней согласилась и нынешняя супруга Владимира Преснякова-младшего Наталья Подольская. 

"О, да", - написала певица. 

Подписчики певицы поспешили оставить комментарии под фотографиями.

"Как же это красиво!!Аж глазам больно", "Куда Вам что-то менять?", "Красотка", Одна из самых красивых брюнеток", - писали фолловеры. 

Напомним, что недавно Настя Каменских выступила вместе с Лаймой Вайкуле на фестивале Laima Rendezvous Odessa.

Ранее Настя Каменских сразила Сеть новой пикантной фотосессией

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Нам девочкам🙋🏻‍♀️, всегда найдётся что улучшить в себе! Я как и многие время от времени занимаюсь самокопанием🤦🏻‍♀️! Тут бы бедрышко по меньше🍗, а здесь бы подкачать🍑, а может вообще цвет волос поменять🤔! И эта женщина внутри нас никогда не угомонится 😂🤯 а самое главное, что с появлением соц сетей, появились так называемые идеалы, которым все хотят соответствовать! Проблема в том, что не существует правил идеальной внешности, идеальной жизни, идеальных отношений и идеального всего! Есть так как нравится и хорошо ТЕБЕ и это есть идеально! Конечно, нужно всегда идти вперёд, работать над собой, мечтать и достигать, только все это нужно делать с кайфом по жизни 😘❤️

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Читать также

Актуально

НАВЕРХ