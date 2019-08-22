"Наш конкурс там не нужен": Игорь Крутой объяснил, почему между ним и Лаймой Вайкуле возник конфликт

Продюсер отметил, что певица "лукавит".

Оказывается, в 2015 году велись переговоры с послом Латвии и мэром Риги о возвращении "Новой волны" в Юрмалу.

"А в это время, в сроки, когда должна была пройти "Новая волна", Лайма делает свой фестиваль "Рандеву", показывая тем самым то, что наш конкурс там не нужен", - цитирует Крутого издание.

Он подчеркнул, что если Лайма считает свои действия порядочными и приличными, то Бог ей судья.

"Я нигде публично не сказал ничего против, пока она первой не высказалась по этому поводу. Каждый из нас живет по своей совести", - объяснил он.

Игорь Яковлевич также пояснил, что не имеет к Вайкуле никаких вопросов. Он объяснил, что не согласен с ее заявлением.

"Поэтому пусть она не заявляет, что я на нее несправедливо "качу бочку". Я к ней вообще никак не отношусь", - добавил продюсер.

В интервью журналистке Ирине Шихман летом 2019 года Лайма говорила: "Хоть Игорь [Крутой - прим. редактора] и злится на меня... Говорит: "Предательница! Сделала фестиваль после того, как "Новая волна" ушла"... Он несправедливо на меня катит... Он обижается несправедливо... Когда они ушли, то город мне предложил", - призналась звезда.

Сначала артистка сделала концерт на один день, а потом ее попросили расширить. Руководство Юрмалы отметило, что это то, что нужно городу и теперь оно поддерживает инициативу звезды и морально и материально.

Напомним, конкурс "Новая волна" переехал из Юрмалы в Сочи. В свою очередь в 2015 году прошел первый фестиваль организованный Лаймой Вайкуле - Laima Rendezvous Jurmala, который стал ежегодным. Только в юбилейном, пятом фестивале приняли участие более 40 артистов из 14 стран.