Концерт Наргиз в Юрмале был отменен. Артистка сделала видеообращение

20 августа должен был состояться концерт Наргиз Закировой в Юрмале, но организатор был вынужден его отменить. Дело в том, что Максим Фадеев запретил певице исполнять песни, которые принадлежат ему. Это значит, что певице и музыкантам следует подготовить совершенно новую программу. Это сделать было невозможно до 20 августа. Но артистка уже анонсировала осенний тур и сняла видеообращение.