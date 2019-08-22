Чт, 22.08.2019
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Концерт Наргиз в Юрмале был отменен. Артистка сделала видеообращение

Наргиз

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/Sputnik/Scanpix

20 августа должен был состояться концерт Наргиз Закировой в Юрмале, но организатор был вынужден его отменить. Дело в том, что Максим Фадеев запретил певице исполнять песни, которые принадлежат ему. Это значит, что певице и музыкантам следует подготовить совершенно новую программу. Это сделать было невозможно до 20 августа. Но артистка уже анонсировала осенний тур и сняла видеообращение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Артистка еще раз акцентировала в соцсетях, что песни бывшего продюсера ей исполнять запрещено.

"Ещё раз , хочу сообщить о том,что песни, автором которых является М.Фадеев, соответственно всеми вами известные как "Ты моя нежность" и все песни, входящие в альбом "Шум сердца", мне исполнять запрещено правообладателем", - написала она. 

Наргиз отметила, что в новой программе этих песен зрители не услышат. В тур певица отправится с совершенно новой программой и новым альбомом,

Артиста опровергла слухи, которые распространились о ней в СМИ.

"Мы прекрасно понимаем, какую тактику выбрала MALFA в этой информационной войне и полагаем, что сейчас будут применяться нечестные методы с целью испортить безупречную репутацию Наргиз.

Бывшие "промоутеры" и им подобные, из уст которых "льется рекой" всякого рода ложь, получат иски. А журналистам хотим сказать: прежде чем цитировать любые порочащие репутацию сведения, проверяйте информацию и обращайтесь к нам,— цитирует представителя певицы издание StarHit.ru.

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