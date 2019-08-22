Концерт Наргиз в Юрмале был отменен. Артистка сделала видеообращение

20 августа должен был состояться концерт Наргиз Закировой в Юрмале, но организатор был вынужден его отменить. Дело в том, что Максим Фадеев запретил певице исполнять песни, которые принадлежат ему. Это значит, что певице и музыкантам следует подготовить совершенно новую программу. Это сделать было невозможно до 20 августа. Но артистка уже анонсировала осенний тур и сняла видеообращение.
Артистка еще раз акцентировала в соцсетях, что песни бывшего продюсера ей исполнять запрещено.
"Ещё раз , хочу сообщить о том,что песни, автором которых является М.Фадеев, соответственно всеми вами известные как "Ты моя нежность" и все песни, входящие в альбом "Шум сердца", мне исполнять запрещено правообладателем", - написала она.
Наргиз отметила, что в новой программе этих песен зрители не услышат. В тур певица отправится с совершенно новой программой и новым альбомом,
Артиста опровергла слухи, которые распространились о ней в СМИ.
"Мы прекрасно понимаем, какую тактику выбрала MALFA в этой информационной войне и полагаем, что сейчас будут применяться нечестные методы с целью испортить безупречную репутацию Наргиз.
Бывшие "промоутеры" и им подобные, из уст которых "льется рекой" всякого рода ложь, получат иски. А журналистам хотим сказать: прежде чем цитировать любые порочащие репутацию сведения, проверяйте информацию и обращайтесь к нам,— цитирует представителя певицы издание StarHit.ru.