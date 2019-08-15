Чт, 15.08.2019
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Наргиз обнаружила недостоверности в афишах с Фадеевым и Серябкиной

ФОТО: instagram.com/serebro_official/nargizzakirova_official/скриншот видео/Русский TVNET

Причиной очередного недовольства со стороны Наргиз Закировой стали афиши в Минске, где было указано, что певица выступит 12 октября вместе с Максимом Фадеевым и Ольгой Серябкиной (Molly). Исполнительница опровергла эту информацию на своей странице в Instagram.

(орфография и пунктуация сохранены)

"Сегодня мои поклонники из Белоруссии оповестили меня о том, что по городу Минску висят афиши концерта, где заявлено моё имя. Данная информация не является подлинной. 12-го октября я не выступаю ни в каких концертах в городе Минск. Прошу принять это во внимание, в первую очередь, организаторов данного мероприятия, ну и, конечно же, моих дорогих поклонников", - написала певица. 

Напомним, с 12 августа Наргиз официально не является артистом лебла MALFA

Пока неизвестна судьба музыкальных произведений, которые были записаны за время совместного творчества с Максимом Фадеевым, ведь официальные права принадлежат ему. В этот список входят такие песни, как "Ты моя нежность", "Вдвоем" и другие. 

Одной из причин назван возможный алкоголизм Наргиз Закировой и не выполнение обязательств. Сама же певица опровергла обвинения и пожаловалась на травлю со стороны Макса Фадеева

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Ни дня без приключений.... Приветствую вас, земляне! Сегодня мои поклонники из Белоруссии оповестили меня о том, что по городу Минску висят афиши концерта, где заявлено моё имя. Данная информация не является подлинной. 12-го октября я не выступаю ни в каких концертах в городе Минск. Прошу принять это во внимание, в первую очередь, организаторов данного мероприятия , ну и, конечно же, моих дорогих поклонников. Мой сольный концерт в городе Минске , состоится 1 февраля 2020 года во Дворце Республики. О всех моих, дальнейших выступлениях , вы сможете узнать из моего официального сайта и на страницах моих личных соцсетей. Благодарю всех за внимание и люблю! Люблю! Люблю! Ваша NZ🖤

Публикация от NARGIZ (@nargizzakirova_official)

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