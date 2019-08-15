Наргиз обнаружила недостоверности в афишах с Фадеевым и Серябкиной

"Сегодня мои поклонники из Белоруссии оповестили меня о том, что по городу Минску висят афиши концерта, где заявлено моё имя. Данная информация не является подлинной. 12-го октября я не выступаю ни в каких концертах в городе Минск. Прошу принять это во внимание, в первую очередь, организаторов данного мероприятия, ну и, конечно же, моих дорогих поклонников", - написала певица.