"Теперь Сталллоне с Купером замутил?": русские атаковали Instagram актера. Во всем виноват Харламов!

Все началось с того, что Сильвестр Сталлоне опубликовал на своей Instagram-странице тизер к новому фильму "Рэмбо: Последняя кровь". Юморист Гарик Харламов призвал своих подписчиков подшутить над актером и написать комментарии про "одежду и мотоцикл" из фильма с Арнольдом Шварценеггером "Терминатор 2: Судный день".
Позже под публикацией Сталлоне стали появляться тысячи комментариев на русском языке. Большинство оставляли фразы на тему "одежды и мотоцикла", но также стали появляться полезные советы, выдержки из словарей и книг по психологии, рецепты, песни, анекдоты, шутки про троицу - Гага, Купер и Шейк и многое другое.
"Я это, от Гарика Харламова. Он просил вещи забрать", "Малышева тут принимает? Что-то бок болит", "Я что-то пропустила. Теперь Сталлоне с Купером замутил?", "Куда нести рояль?", "Как бросить курить?", - писали комментаторы на русском языке.
В общей сложности, русские оставили под двумя постами актера 13 тысяч комментариев. Но Гарик Харламов уже придумал переключиться на Арнольда Шварценеггера.