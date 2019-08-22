Чт, 22.08.2019
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  • "Теперь Сталллоне с Купером замутил?": русские атаковали Instagram актера. Во всем виноват Харламов!

"Теперь Сталллоне с Купером замутил?": русские атаковали Instagram актера. Во всем виноват Харламов!

Сильвестр Сталлоне

ФОТО: AP/Scanpix

Все началось с того, что Сильвестр Сталлоне опубликовал на своей Instagram-странице тизер к новому фильму "Рэмбо: Последняя кровь". Юморист Гарик Харламов призвал своих подписчиков подшутить над актером и написать комментарии про "одежду и мотоцикл" из фильма с Арнольдом Шварценеггером "Терминатор 2: Судный день". 

Позже под публикацией Сталлоне стали появляться тысячи комментариев на русском языке. Большинство оставляли фразы на тему "одежды и мотоцикла", но также стали появляться полезные советы, выдержки из словарей и книг по психологии, рецепты, песни, анекдоты, шутки про троицу - Гага, Купер и Шейк и многое другое. 

"Я это, от Гарика Харламова. Он просил вещи забрать", "Малышева тут принимает? Что-то бок болит", "Я что-то пропустила. Теперь Сталлоне с Купером замутил?", "Куда нести рояль?", "Как бросить курить?", - писали комментаторы на русском языке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!!! THE NEW TEASER. !!!! “ HE DID NOT START IT , BUT HE WILL END IT “

Публикация от Sly Stallone (@officialslystallone)

В общей сложности, русские оставили под двумя постами актера 13 тысяч комментариев. Но Гарик Харламов уже придумал переключиться на Арнольда Шварценеггера. 

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