"Теперь Сталллоне с Купером замутил?": русские атаковали Instagram актера. Во всем виноват Харламов!

Все началось с того, что Сильвестр Сталлоне опубликовал на своей Instagram-странице тизер к новому фильму "Рэмбо: Последняя кровь". Юморист Гарик Харламов призвал своих подписчиков подшутить над актером и написать комментарии про "одежду и мотоцикл" из фильма с Арнольдом Шварценеггером "Терминатор 2: Судный день".