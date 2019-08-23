Лайма Вайкуле отреагировала на слова Игоря Крутого

"Я много лет выступала на "Новой волне", и мне очень нравился этот конкурс, я хочу, чтобы он вернулся. Я не понимаю, почему не может быть два фестиваля, у нас все лето они проходят в Юрмале", — сказала Лайма.

Исполнительница пояснила, что Laima Rendezvous Jurmala — это фестиваль, а "Новая волна" — это конкурс, поэтому они друг с другом не соперничают.

Она также отметила журналистам, что очень любит Игоря Крутого, а его конкурс был бы тут к месту, ведь здесь есть русскоговорящая публика.

Напомним, конкурс "Новая волна" переехал из Юрмалы в Сочи. В свою очередь в 2015 году прошел первый фестиваль организованный Лаймой Вайкуле - Laima Rendezvous Jurmala, который стал ежегодным. Только в юбилейном, пятом фестивале приняли участие более 40 артистов из 14 стран.