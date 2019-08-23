The Prodigy вернулись к записи музыки после смерти вокалиста Кита Флинта

The Prodigy впервые вернулись к работе над новой музыкой после смерти вокалиста Кита Флинта. Фотографию из студии опубликовал создатель коллектива Лиам Хоулетт в Instagram-аккаунте группы.
"Шумим, вернувшись в студию. The Prodigy будет создавать новые мелодии", - написано под снимком.
Данное фото несказанно обрадовало подписчиков. Они поспешили отписать восторженные комментарии.
Напомним, 4 марта в возрасте 49 лет скончался солист группы The Prodigy Кит Флинт. Предварительная информация свидетельствовала, что он покончил с собой, повесившись. Теперь же стали известны новые факты о его смерти.
Как свидетельствует информация ВВС, в крови Флинта после смерти было констатировано неустановленное количество кокаина, алкоголя и кодеина. После гибели вокалиста группа отменила все запланированные выступления.