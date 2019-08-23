Пт, 23.08.2019
Как так может быть, что бесхозяйственность одного самоуправления значительно влияет на всех жителей Латвии, вне зависимости от того, где человек живет, он платит за вызовы Rīgas satiksme. Премьер-министр Кришьянис Кариньш
  • RUS TVNET
  • Новости
  • За рубежом
  • Видео: вдохновившись Балтией, тысячи участников "Гонконгского пути" демонстрируют миру свое единство

Видео: вдохновившись Балтией, тысячи участников "Гонконгского пути" демонстрируют миру свое единство

В пятницу, когда Литва, Латвия и Эстония отмечают 30-ю годовщину Балтийского пути, жители Гонконга устроили "Гонконгский путь", объединившись в живую цепь людей, требующих, чтобы Китай дал им больше свободы.

"Создадим историю вместе, чтобы мир увидел нашу солидарность. Покажем миру свою решимость стоять против тирании", - сказано в видеообращении организаторов. 

В деловом центре города находится плакат с надписью "Мы хотим демократию", передает ТАСС.

Акция проходит мирно, ее участники стоят с мобильными телефонами или фонариками в руках вдоль улиц, без попыток их перекрыть. Сотрудники полиции не предпринимает мер в отношении собравшихся. У некоторых участников в руках находится флаги Гонконга. 

На части плакатов находятся надписи на эстонском, латышском и литовском языках. 

Часть людей прибыла на акцию в маске, чтобы не раскрывать свою личность. 

"Если люди смогли это сделать 30 лет назад, то сможем и мы", - сказала одна из участниц.

Как сообщалось, идея Гонконгского пути распространилась в понедельник на местном форуме LIHKG, на котором митингующие обмениваются идеями. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ