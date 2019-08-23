Видео: вдохновившись Балтией, тысячи участников "Гонконгского пути" демонстрируют миру свое единство

В пятницу, когда Литва, Латвия и Эстония отмечают 30-ю годовщину Балтийского пути, жители Гонконга устроили "Гонконгский путь", объединившись в живую цепь людей, требующих, чтобы Китай дал им больше свободы.
"Создадим историю вместе, чтобы мир увидел нашу солидарность. Покажем миру свою решимость стоять против тирании", - сказано в видеообращении организаторов.
В деловом центре города находится плакат с надписью "Мы хотим демократию", передает ТАСС.
Акция проходит мирно, ее участники стоят с мобильными телефонами или фонариками в руках вдоль улиц, без попыток их перекрыть. Сотрудники полиции не предпринимает мер в отношении собравшихся. У некоторых участников в руках находится флаги Гонконга.
На части плакатов находятся надписи на эстонском, латышском и литовском языках.
Часть людей прибыла на акцию в маске, чтобы не раскрывать свою личность.
"Если люди смогли это сделать 30 лет назад, то сможем и мы", - сказала одна из участниц.
Как сообщалось, идея Гонконгского пути распространилась в понедельник на местном форуме LIHKG, на котором митингующие обмениваются идеями.