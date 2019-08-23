Видео: вдохновившись Балтией, тысячи участников "Гонконгского пути" демонстрируют миру свое единство

"Создадим историю вместе, чтобы мир увидел нашу солидарность. Покажем миру свою решимость стоять против тирании", - сказано в видеообращении организаторов.

В деловом центре города находится плакат с надписью "Мы хотим демократию", передает ТАСС.

Акция проходит мирно, ее участники стоят с мобильными телефонами или фонариками в руках вдоль улиц, без попыток их перекрыть. Сотрудники полиции не предпринимает мер в отношении собравшихся. У некоторых участников в руках находится флаги Гонконга.

На части плакатов находятся надписи на эстонском, латышском и литовском языках.

Часть людей прибыла на акцию в маске, чтобы не раскрывать свою личность.

"Если люди смогли это сделать 30 лет назад, то сможем и мы", - сказала одна из участниц.