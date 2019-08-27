"Марш домой!": Каменских вызвала эмоциональную реакцию Потапа на новое откровенное фото

На снимках была создана интимная атмосфера, благодаря полумраку, в саму фигуру подчеркивал откровенный наряд певицы.

"Soy tu sueño (в переводе с испанск.: "Я – твоя мечта")", - подписала фотографию Настя.

Верные поклонники певицы не могли пройти мимо столь "горячей" фотосессии. Но были и те, кто отметили, что Каменских перебарщивает с фотографиями, которые имеют эротический подтекст.