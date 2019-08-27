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  • "Марш домой!": Каменских вызвала эмоциональную реакцию Потапа на новое откровенное фото

"Марш домой!": Каменских вызвала эмоциональную реакцию Потапа на новое откровенное фото

Настя Каменских

ФОТО: instagram.com/kamenskux

Популярная исполнительница Настя Каменских разместила на своей странице в Instagram несколько сексапильных фотографий, которые сделаны в ванне. 

На снимках была создана интимная атмосфера, благодаря полумраку, в саму фигуру подчеркивал откровенный наряд певицы.

"Soy tu sueño (в переводе с испанск.: "Я – твоя мечта")", - подписала фотографию Настя. 

Верные поклонники певицы не могли пройти мимо столь "горячей" фотосессии. Но были и те, кто отметили, что Каменских перебарщивает с фотографиями, которые имеют эротический подтекст.

"Настя, ты сошла с ума. На тебя же подписаны дети", "Перебор", "Отписка", "А Потап не против столь откровенных фото", - писали фолловеры.

Супруг Насти Потап (Алексей Потапенко) отреагировал совершенно неоднозначно:

"Нннннааааааасть!!!! Марш домой!!", – написал он.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on

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