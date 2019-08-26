Пн, 26.08.2019
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Алла Пугачева и Лайма Вайкуле дали совет "девушкам почтенного возраста"
На волне конфликта?

ФОТО: скриншот instagram.com/alla_pugacheva_forum

70-летняя звезда российской эстрады Алла Пугачева с мужем и детьми продолжает отдыхать в Юрмале, наслаждаясь морем, солнцем, свежим воздухом, приятными моментами семейного счастья и, конечно, общением с друзьями, в числе которых ее давняя подруга Лайма Вайкуле.

О том, как звездное семейство проводит время на латвийском курорте, его глава - юморист и шоумен Максим Галкин - постоянно рассказывает в своем Instagram, публикуя забавные кадры. Но и сама Алла Борисовна иногда тоже балует своих поклонников кадрами из Юрмалы.

Алла Пугачева и Лайма Вайкуле пококетничали в прямом эфире из Юрмалы и "перекурили это дело" >>>

Так, на днях она, судя по всему, решила поддержать Лайму Вайкуле в разгоревшемся с новой силой конфликте между латвийской поп-дивой и российским композитором Игорем Крутым.

В своем Instagram-аккаунте Примадонна разместила фото с подругой, которое сопроводила их совместным обращением к женщинам.

"Желаем всем девушкам почтенного возраста ловить кайф от каждого мгновения жизни и не унывать в любых ее проявлениях, порою невыносимых",

- посоветовали "дамы с дюн" своим подписчицам.

Фолловеры оценили мудрый совет и поспешили выразить свою благодарность звездам, а заодно и в очередной раз восхититься их оптимизмом, неиссякаемой энергией и умению радоваться жизнью.

"Спасибо, девушки. Всем бы быть такими, как вы", "Всегда на позитиве, приятно смотреть", "Две звезды, две ярких повести",

"Спасибо за "девушку" - прям бальзам на сердце. Вы самые крутые! Очень люблю и восхищаюсь. Живите долго", - пишут комментаторы.

Галерея: Алла Пугачева и Максим Галкин приехали в концертный зал "Дзинтари"

Галерея: Лайма Вайкуле на репетиции заключительного дня в Юрмале

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