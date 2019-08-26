Алла Пугачева и Лайма Вайкуле дали совет "девушкам почтенного возраста"
70-летняя звезда российской эстрады Алла Пугачева с мужем и детьми продолжает отдыхать в Юрмале, наслаждаясь морем, солнцем, свежим воздухом, приятными моментами семейного счастья и, конечно, общением с друзьями, в числе которых ее давняя подруга Лайма Вайкуле.
О том, как звездное семейство проводит время на латвийском курорте, его глава - юморист и шоумен Максим Галкин - постоянно рассказывает в своем Instagram, публикуя забавные кадры. Но и сама Алла Борисовна иногда тоже балует своих поклонников кадрами из Юрмалы.
Так, на днях она, судя по всему, решила поддержать Лайму Вайкуле в разгоревшемся с новой силой конфликте между латвийской поп-дивой и российским композитором Игорем Крутым.
В своем Instagram-аккаунте Примадонна разместила фото с подругой, которое сопроводила их совместным обращением к женщинам.
"Желаем всем девушкам почтенного возраста ловить кайф от каждого мгновения жизни и не унывать в любых ее проявлениях, порою невыносимых",
- посоветовали "дамы с дюн" своим подписчицам.
Фолловеры оценили мудрый совет и поспешили выразить свою благодарность звездам, а заодно и в очередной раз восхититься их оптимизмом, неиссякаемой энергией и умению радоваться жизнью.
"Спасибо, девушки. Всем бы быть такими, как вы", "Всегда на позитиве, приятно смотреть", "Две звезды, две ярких повести",
"Спасибо за "девушку" - прям бальзам на сердце. Вы самые крутые! Очень люблю и восхищаюсь. Живите долго", - пишут комментаторы.
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