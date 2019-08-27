Фото: Латвийские конкурсантки на "Новой волне" показали, как веселятся в Сочи

С 24 по 29 августа в Сочи проходит популярный конкурс "Новая волна". В этом году Латвию на этом конкурсе представляет группа Radio trio.
После двухлетнего перерыва Латвию на конкурсе представляет коллектив Radio Trio. Этот союз образовался на программе X Faktors, где объединил вместе трех певиц - Габриэлу Звайгзнити, Мадару Дзинтару-Плушу и Катрину Анну Виганте.
В конце апреля в Москве прошел отбор на конкурс "Новая волна". Хотя в 2017 и 2018 году участники от Латвии не могли пройти отбор в финал, то в этом году девушкам это удалось.
В этом году изменились правила: участники должны выступить с двумя оригинальными песнями, а также изменилось правило голосования.
На конкурсе в качестве гостя выступает один из победителей "Новой волны" - наш латвийский певец Интарс Бусулис.
Участницы группы Radio trio познакомились в Рижском госпел-хоре, но идея о создании коллектива пришла в 2017 году. Певицы выступали на фестивале Rīgas Ritmi, в серии концертов Četri gadalaiki и в концертном туре Ielūdz Raimonds Pauls. Кроме того, девушки сотрудничали с бигбендом Латвийского радио.
Напомним, "Новая волна" - это международный конкурс популярной музыки, который с 2002 года проходил в Юрмале, но с 2014 года - в Сочи.
Латвийские исполнители побеждали на конкурсе два раза. Первый раз в 2004 году победу одержала группа Cosmos. Второй раз в 2005 году верх одержал Интарс Бусулис.
В этом году в финале 13 участников из 11 стран, включая США и Кубу.
#repost @gto.kuban ・・・ В «Новой волне 2019», которая открылась вечером 24 августа, принимают участие 13 финалистов из 11 стран мира. Утром 25 августа с 10:00 утра будущие звёзды эстрады выполняли нормативы ГТО на легендарном стадионе Фишт. Церемонию торжественного открытия и весь спортивный праздник вел сочинский журналист Кирилл Мелех. Участников Международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна-2019» приветствовал министр спорта Кубани заслуженный мастер спорта Андрей Марков. «Я рад приветствовать вас на олимпийском стадионе Фишт! Сегодня праздник спорта и музыки. Я знаю насколько тяжело быть артистом, так как они схожи со спортсменами – надо всегда быть в хорошей форме, постоянно быть в движении. А без здоровья этого нельзя сделать. Поэтому музыка и спорт неотделимы, и мы попробуем соединить сегодня культуру и спорт. Я хочу пожелать вам успеха в выполнении нормативов комплекса ГТО. Это не соревнования, но хорошая возможность попробовать свои силы! Своим примером вы покажете всем, что необходимо заниматься физической культурой и быть всегда на волне спорта!» - обратился с приветственной речью к участникам министр физической культуры и спорта Краснодарского края Андрей Марков. Конкурсанты из разных стран пробовали свои силы в выполнении следующих нормативов комплекса ГТО: наклон вперед из положения стоя, челночный бег, рывок гири 16 кг, стрельба из электронного оружия, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу, а также поднимание туловища из положения лежа на спине. Андрей Марков вручил сертификаты участникам фестиваля: Aisel - @aiselofficial (Азербайджан) Inis Neziri - @inis_neziri (Албания) Tyom - @tyomofficial (Армения) Thomas Grazioso - Италия Juan Ricondo - @juanricondo (Испания) Iliana Sanchez - @iliana.sanchez92 (Куба) "Radio Trio" - @radio_trio (Латвия) Виктор Балан - Молдова Sandro Nicolas - @sandro.nicolas_official (США) Taras - @taras_prysiazhniuk_official (Украина) Anna Maria - Украина Buranov - Россия «Давинчи» - Россия. А те в свою очередь оставили автографы на прессволле: «Мы здесь были». #ВсеНаГТО #готовктрудуиобороне #комплексГТО #гто