Фото: Латвийские конкурсантки на "Новой волне" показали, как веселятся в Сочи

После двухлетнего перерыва Латвию на конкурсе представляет коллектив Radio Trio. Этот союз образовался на программе X Faktors, где объединил вместе трех певиц - Габриэлу Звайгзнити, Мадару Дзинтару-Плушу и Катрину Анну Виганте.

В конце апреля в Москве прошел отбор на конкурс "Новая волна". Хотя в 2017 и 2018 году участники от Латвии не могли пройти отбор в финал, то в этом году девушкам это удалось.

В этом году изменились правила: участники должны выступить с двумя оригинальными песнями, а также изменилось правило голосования.

На конкурсе в качестве гостя выступает один из победителей "Новой волны" - наш латвийский певец Интарс Бусулис.

Участницы группы Radio trio познакомились в Рижском госпел-хоре, но идея о создании коллектива пришла в 2017 году. Певицы выступали на фестивале Rīgas Ritmi, в серии концертов Četri gadalaiki и в концертном туре Ielūdz Raimonds Pauls. Кроме того, девушки сотрудничали с бигбендом Латвийского радио.

Напомним, "Новая волна" - это международный конкурс популярной музыки, который с 2002 года проходил в Юрмале, но с 2014 года - в Сочи.

Латвийские исполнители побеждали на конкурсе два раза. Первый раз в 2004 году победу одержала группа Cosmos. Второй раз в 2005 году верх одержал Интарс Бусулис.