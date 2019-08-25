Игорь Крутой: "Новая волна" в Юрмалу больше не вернется

"Новая волна" больше не вернётся в Юрмалу, она всегда будет здесь", - цитирует Крутого РИА "Новости".

В свою очередь мэр Сочи Анатолий Пахомов заявил, что город с радостью уже в пятый раз принимает "Новую волну", которая стала знаковым для курорта событием.

"Мы благодарны, что "Новая волна" в Сочи, это новый подъем города, новая мотивация, прибыль в город Сочи. И мы очень благодарны Игорю Яковлевичу за то, что он принял решение работать в Сочи... Очень надеемся, что наши партнёрские отношения всегда будут на высоком уровне, и мы будем всегда поддерживать проведение "Новой волны", - заявил Пахомов.

Напомним, ранее певица Лайма Вайкуле призналась, что российский продюсер Игорь Крутой на нее обиделся за то, что она создала свой фестиваль Laima Rendezvous Jurmala.

В интервью журналистке Ирине Шихман летом 2019 года Лайма говорила: "Хоть Игорь [Крутой - прим. редактора] и злится на меня... Говорит: "Предательница! Сделала фестиваль после того, как "Новая волна" ушла"... Он несправедливо на меня катит... Он обижается несправедливо... Когда они ушли, то город мне предложил", - призналась звезда.

Сначала артистка сделала концерт на один день, а потом ее попросили расширить. Руководство Юрмалы отметило, что это то, что нужно городу и теперь оно поддерживает инициативу звезды и морально и материально.

Продюсер в свою очередь отметил, что певица "лукавит".

Оказывается, в 2015 году велись переговоры с послом Латвии и мэром Риги о возвращении "Новой волны" в Юрмалу.

"А в это время, в сроки, когда должна была пройти "Новая волна", Лайма делает свой фестиваль "Рандеву", показывая тем самым то, что наш конкурс там не нужен", - цитирует Крутого издание.

Он подчеркнул, что если Лайма считает свои действия порядочными и приличными, то Бог ей судья.

"Я нигде публично не сказал ничего против, пока она первой не высказалась по этому поводу. Каждый из нас живет по своей совести", - объяснил он.

После этого Вайкуле в интервью РИА "Новости" рассказала, что хотела бы вернуть "Новую волну" в Юрмалу.

"Я много лет выступала на "Новой волне", и мне очень нравился этот конкурс, я хочу, чтобы он вернулся. Я не понимаю, почему не может быть два фестиваля, у нас все лето они проходят в Юрмале", — сказала Лайма.

Исполнительница пояснила, что Laima Rendezvous Jurmala — это фестиваль, а "Новая волна" — это конкурс, поэтому они друг с другом не соперничают.

Она также отметила журналистам, что очень любит Игоря Крутого, а его конкурс был бы тут к месту, ведь здесь есть русскоговорящая публика.

Напомним, конкурс "Новая волна" переехал из Юрмалы в Сочи. В свою очередь в 2015 году прошел первый фестиваль организованный Лаймой Вайкуле - Laima Rendezvous Jurmala, который стал ежегодным. Только в юбилейном, пятом фестивале приняли участие более 40 артистов из 14 стран.