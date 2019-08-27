Вт, 27.08.2019
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"Вы узнаете всю правду": директор Заворотнюк анонсировал большое интервью актрисы

Анастасия Заворотнюк

ФОТО: https://www.instagram.com/a_zavorotnyuk/

В СМИ мгновенно распространились слухи, о том, что актриса Анастасия Заворотнюк тяжело больна. Она уже длительное время не появлялась на публике, спектакли отменяются, а ее супруг  фигурист Петр Чернышев уже месяц не выступает в ледовых шоу Татьяны Навки. Но звезда решила прервать молчание и дать большое интервью. Об этом пишет "Комсомольская правда". 

В сентябре все станет известно:

Появились смелые предположения о том, что у Насти рак мозга, который могла спровоцировать процедура ЭКО (экстракорпорального оплодотворения).

Существуют подозрения, что актриса прибегала к этой процедуре. Заворотнюк забеременела в 47 лет и тщательно скрывала от всех этот факт. Дочь Людмила родилась в октябре 2018 года, а рассказали журналистам об этом только в марте.

Директор артистки Стас Христов сейчас договаривается о большой интервью на одном из ведущих российских каналов. 

"В начале сентября Настя даст большое телевизионное интервью. Вы узнаете всю правду из первых уст. Настя все расскажет, поулыбается… Идет рабочий процесс", — сказал он. 

У актрисы финансовые проблемы:

Журналисты также выяснили, что Заворотнюк задолжала кредит по ипотеке, который брала на покупку дома.

В качестве залога банку был отдан участок земли в Подмосковье. Хотя стоимость этой недвижимости была примерно на 25% дороже самого кредита, земля в течение шести лет находилась в распоряжении банка. Банк требовал еще полмиллиона долларов. Решение принудительно взыскать долг с актрисы вынес суд.

На фоне судебных разбирательств появились слухи о банкротстве.

Актрису стали подозревать в пиаре, подобно истории с Бари Алибасовым.

На защиту Насти встал бывший возлюбленный и коллега Сергей Жигунов. Он отметил, что Заворотнюк не могла себе придумать такой серьезный диагноз. 

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