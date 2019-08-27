Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" похудел на 40 килограммов

Российский актер Роман Попов, который прославился ролью следователя Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки", пережил кардинальные перемены во внешности. Издание "Комсомольская правда" сообщает, что актер похудел на 40 килограммов.
До этого актер совсем не комплексовал из-за своего лишнего веса. Наоборот, резидент Comedy Club умело изображал смешных толстяков на экране. Вероятно, что причиной стали проблемы со здоровьем. Ранее актер уже был госпитализирован.
Роман разместил на своей Instagram-странице фотографию с сыном, где и правда заметно, что артист выглядит иначе.
Поклонники артиста отметили, что он сейчас отлично выглядит и не стоит слушать тех, кто говорит, что лишний вес - это "визитная карточка" Попова.
Напомним, 4 октября 2018 года медики диагностировали у артиста некое тяжелое заболевание и определили его в реанимационное отделение.
В 2013 году Роман Попов вместе со своим партнером по дуэту "20:14. Город Сочи" Оганесом Григоряном стал финалистом проекта "Камеди Баттл" на телеканале ТНТ.
Позднее он прославился как резидент юмористического проекта Comedy Club (под псевдонимом Роман Картавый. — Прим. ред.) и актер сериала "Полицейский с Рублевки" на телеканале ТНТ.
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