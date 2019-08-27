Латвийский университет остался без четырех деканов, руководителя администрации, Сената и суда

Она пояснила, что деканов факультета гуманитарных наук, факультета теологии, юридического факультета, а также факультета истории и философии, как и Муйжниекса, утверждал Сенат, решения которого теперь являются незаконными. Таким образом, данные факультеты остались без деканов.

Как сообщалось ранее, после долгой дискуссии правительство решило не утверждать Индрикиса Муйжниекса в должности ректора ЛУ, потому что, с точки зрения Министерства образования и науки, в процессе выборов ректора был нарушен порядок, предусмотренный в законе о высших школах и в законе "О конституции Латвийского университета".

Из-за неутверждения Муйжниекса в должности ректора прервана работа Сената и Третейского суда ЛУ

Глава администрации ЛУ Ансис Грантиньш сообщил персоналу университета о том, что из-за неутверждения Индрикиса Муйжниекса в должности ректора ЛУ будет прервана также работа Сената и Третейского суда университета, свидетельствует письмо, находящееся в распоряжении агентства LETA.

В письме к персоналу университета говорится о том, что сегодняшнее решение правительства о неутверждении Муйжниекса было принято на основании того, что конституционное собрание ЛУ во время выборов ректора не имело права голоса. Таким образом, принимая во внимание то, что конституционное собрание во время выборов ректора избрало также Сенат и Третейский суд, их деятельность сейчас прервана. А все решения данных инстанций, принятые после 24 мая, являются недействительными.

Руководитель администрации ЛУ покидает свой пост из-за неутверждения Муйжниекса в должности ректора

Реагируя на решение правительства о неутверждении Индрикиса Муйжниекса в должности ректора ЛУ, руководитель администрации университета Ансис Грантиньш решил оставить свой пост.

"Мое гражданское сознание не позволяет продолжить работу. Это мой личный протест против того, что в нашей стране юридические вопросы решаются политическим путем", - сказал он, добавив, что не собирается работать при "политическом ставленнике", поэтому сегодня будет его последний рабочий день.