Ина Друвиете разочаровалась в "Единстве" и может выйти из партии

Бывший проректор Латвийского университета (ЛУ) Ина Друвиете обдумывает возможность выхода из партии "Единство". Об этом она сказала агентству LETA.
Друвиете "глубоко разочаровалась" в партии, которая вместе с партнерами по коалиции во вторник не утвердила на должности ректора ЛУ Индрикиса Муйжниекса.
"Для меня неприемлемо открытое игнорирование законности со стороны партии. Окончательное решение пока не принято, но я обдумываю разные возможности", - сказала Друвиете, добавив, что принимать поспешное решение она не будет.
Друвиете не будет участвовать в съезде "Единства" в субботу.
Членом партии она стала в 2011 году, избиралась в Сейм по ее списку и была министром образования и науки.