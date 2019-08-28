Ср, 28.08.2019
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Ина Друвиете разочаровалась в "Единстве" и может выйти из партии

Ина Друвиете

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Бывший проректор Латвийского университета (ЛУ) Ина Друвиете обдумывает возможность выхода из партии "Единство". Об этом она сказала агентству LETA.

Друвиете "глубоко разочаровалась" в партии, которая вместе с партнерами по коалиции во вторник не утвердила на должности ректора ЛУ Индрикиса Муйжниекса.

"Для меня неприемлемо открытое игнорирование законности со стороны партии. Окончательное решение пока не принято, но я обдумываю разные возможности", - сказала Друвиете, добавив, что принимать поспешное решение она не будет.

Друвиете не будет участвовать в съезде "Единства" в субботу.

Членом партии она стала в 2011 году, избиралась в Сейм по ее списку и была министром образования и науки.

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