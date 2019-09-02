Вперёд, "Динамо"! Рижане начинают новый сезон КХЛ

В понедельник, 2 сентября, рижское "Динамо" проведёт первый матч нового сезона Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ). Соперником латвийской команды станет московский "Спартак" под управлением Олега Знарка. Матч пройдёт в "Арене Рига" в 19:30.
Новый сезон КХЛ стартовал 1 сентября матчем ЦСКА против омского "Авангарда", в котором сильнее оказались омичи - 3:1. Сегодня состоится ещё шесть матчей, но нас интересует встреча, которая пройдёт в Риге.
Московский "Спартак" и рижское "Динамо" встречались между собой 28 раз - 16 раз сильнее оказывались латвийские хоккеисты, а 12 раз побеждали россияне.
"Спартак" в КХЛ является самой латвийской командой, если не считать рижское "Динамо". В составе красно-белых выступают хоккеисты сборной Латвии Каспар Даугавиньш и Мартиньш Карсумс, а если учитывать тренера Олега Знарка и его помощника Харийса Витолиньша, то московский клуб вполне можно назвать "нашим".
Перед очередным сезоном регулярного чемпионата москвичи провели несколько проверочных матчей, которые завершились не лучшим образом для "Спартака". Подопечные Знарка завершили подготовительный этап четырьмя поражениями подряд. В последнем проверочном матче "спартаковцы" уступили "Адмиралу" из Владивостока со счётом 3:4.
Что касается рижского "Динамо", то подопечные Гирта Анкипанса солидно провели подготовительный этап и одержали победу в последних пяти матчах подряд, победив на традиционном Кубке LDz.
Состав рижан потерпел ряд изменений. Латвийские поклонники больше не увидят в составе любимой команды Мэтью Майоне, Линуса Виделля, Матиаса Мюттюнена и Мартиньша Дзиеркалса. Зато в команде появилось несколько новых игроков, некоторые из которых уже успели себя зарекомендовать.
В это межсезонье состав "Динамо" пополнили три шведских хоккеиста - лучший снайпер чемпионата Германии Якоб Берглунд, нападающий Давид Улльстрём и защитник Кристофер Берглунд. К рижанам также присоединился американский защитник Бен Маршалл, канадский нападающий Картер Эштон, а также был подписан контракт с молодым латвийским защитником Эдуардом Янсоном.
Клуб также объявил, что контракты с командой продлили вратарь Кристер Гудлевскис, защитники Каспар Сотниекс, Увис Балинскис, Нериюc Алишаускас и Сергей Гимаев, а также нападающие Микелис Редлихс, Андрис Джериньш, Гинтс Мейя, Брэндон Макмиллан и Колтон Гиллис.
Давать прогнозы до начала чемпионата - дело неблагодарное. Ограничимся тем, что пожелаем удачного старта рижской команде. Надеемся, что в этом сезоне наконец закончится пятилетнее отсутствие рижан в плей-офф. Вперёд, "Динамо"!