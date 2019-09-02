Вперёд, "Динамо"! Рижане начинают новый сезон КХЛ

Новый сезон КХЛ стартовал 1 сентября матчем ЦСКА против омского "Авангарда", в котором сильнее оказались омичи - 3:1. Сегодня состоится ещё шесть матчей, но нас интересует встреча, которая пройдёт в Риге.

Московский "Спартак" и рижское "Динамо" встречались между собой 28 раз - 16 раз сильнее оказывались латвийские хоккеисты, а 12 раз побеждали россияне.

"Спартак" в КХЛ является самой латвийской командой, если не считать рижское "Динамо". В составе красно-белых выступают хоккеисты сборной Латвии Каспар Даугавиньш и Мартиньш Карсумс, а если учитывать тренера Олега Знарка и его помощника Харийса Витолиньша, то московский клуб вполне можно назвать "нашим".

Перед очередным сезоном регулярного чемпионата москвичи провели несколько проверочных матчей, которые завершились не лучшим образом для "Спартака". Подопечные Знарка завершили подготовительный этап четырьмя поражениями подряд. В последнем проверочном матче "спартаковцы" уступили "Адмиралу" из Владивостока со счётом 3:4.

Что касается рижского "Динамо", то подопечные Гирта Анкипанса солидно провели подготовительный этап и одержали победу в последних пяти матчах подряд, победив на традиционном Кубке LDz.

Лаурис Дарзиньш с Кубком LDz ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Состав рижан потерпел ряд изменений. Латвийские поклонники больше не увидят в составе любимой команды Мэтью Майоне, Линуса Виделля, Матиаса Мюттюнена и Мартиньша Дзиеркалса. Зато в команде появилось несколько новых игроков, некоторые из которых уже успели себя зарекомендовать.

В это межсезонье состав "Динамо" пополнили три шведских хоккеиста - лучший снайпер чемпионата Германии Якоб Берглунд, нападающий Давид Улльстрём и защитник Кристофер Берглунд. К рижанам также присоединился американский защитник Бен Маршалл, канадский нападающий Картер Эштон, а также был подписан контракт с молодым латвийским защитником Эдуардом Янсоном.