"Все-таки развод": Лолита рассказала о расставании с молодым мужем

Во время репетиции песни "Городок" на певицу нахлынули эмоции.

"Я развожусь в четвёртый раз и плачу под счастливые песни Анжелики", - сказала она со сцены Милявская.

Как сообщают журналисты, в одной из подводок к песне она намекнула, что обижена на многих своих бывших. К примеру, Александра Цекало.

"Александр? Не люблю это имя. Был у меня один", - отметила она.

Певица долго рассуждала со сцены о браке, о возрасте, о молодых поклонниках, которые напрашиваются к ней в ухажеры. А у нее внутри пустота.

СМИ в каких-либо интервью она отказала.

Анжелика Варум решила поддержать подругу оставив сообщение в Instagram.

" Лолик, моя девочка! Мы знакомы 25 лет, если не больше. Умная, красивая, талантливая, добрая. По-настоящему добрая и великодушная! Артист, быстроте реакции которого может позавидовать самый блистательный комик. Человек с болезненным чувством справедливости и безусловным доверием, чем часто пользуются нечистоплотные персонажи", - написал она.