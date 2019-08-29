"Все-таки развод": Лолита рассказала о расставании с молодым мужем

Популярная исполнительница Лолита Милявская разрыдалась прямо во время репетиции песни Анжелики Варум "Городок" на "Новой волне" в Сочи. Она призналась, что причина в ее неминуемом разводе с пятым супругом. Об этом пишет "Комсомольская правда".
Во время репетиции песни "Городок" на певицу нахлынули эмоции.
"Я развожусь в четвёртый раз и плачу под счастливые песни Анжелики", - сказала она со сцены Милявская.
Как сообщают журналисты, в одной из подводок к песне она намекнула, что обижена на многих своих бывших. К примеру, Александра Цекало.
"Александр? Не люблю это имя. Был у меня один", - отметила она.
Певица долго рассуждала со сцены о браке, о возрасте, о молодых поклонниках, которые напрашиваются к ней в ухажеры. А у нее внутри пустота.
СМИ в каких-либо интервью она отказала.
Анжелика Варум решила поддержать подругу оставив сообщение в Instagram.
" Лолик, моя девочка! Мы знакомы 25 лет, если не больше. Умная, красивая, талантливая, добрая. По-настоящему добрая и великодушная! Артист, быстроте реакции которого может позавидовать самый блистательный комик. Человек с болезненным чувством справедливости и безусловным доверием, чем часто пользуются нечистоплотные персонажи", - написал она.
Лолик. Моя девочка! Мы знакомы 25 лет, если не больше. Умная, красивая, талантливая, добрая. По-настоящему добрая и великодушная! Артист, быстроте реакции которого может позавидовать самый блистательный комик. Человек с болезненным чувством справедливости и безусловным доверием, чем часто пользуются нечистоплотные персонажи. К слову о последних! Если вы не способны любить эту девочку, как своего ребёнка, заботиться о ней, баловать, если не готовы поклясться провести с ней остаток жизни в любви и согласии, лучше не подходите! Еще раз увижу, пристрелю на месте! Смотреть на руины, которые вы после себя оставляете, невыносимо! А каждый раз собирать кирпичик за кирпичиком и восстанавливать этот храм нерастраченной любви адски сложно! P.S. Любить, как свою единственную и неповторимую женщину эту огромную планету - Лолиту Милявскую непросто. Нет сил, не суйтесь! Несогласных просьба воздержаться от комментариев. Поверьте на слово, не тот случай. #варум#лолита#любовь
Напомним, ранее Лолита старалась не комментировать развод. Она отвечала журналистом, что пока у нее с супругом отношения "на паузе" и о разводе никто не говорит.
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Это был очень тёплый вечер на «Новой Волне» @newwave_official.. Юбилей Анжелики Варум @avarum ❤❤ Если бы Вы знали, какая Она..! Сколько прекрасной Силы, Любви и Тепла в этой очень Хрупкой и Тонкой Певице!!! Спасибо Тебе за Честь быть рядом в этот вечер! Ты настоящая Папина Дочка! Юрий Варум подарил нам не только Песни, но и Тебя! ❤