"Все-таки развод": Лолита рассказала о расставании с молодым мужем

Лолик. Моя девочка! Мы знакомы 25 лет, если не больше. Умная, красивая, талантливая, добрая. По-настоящему добрая и великодушная! Артист, быстроте реакции которого может позавидовать самый блистательный комик. Человек с болезненным чувством справедливости и безусловным доверием, чем часто пользуются нечистоплотные персонажи. К слову о последних! Если вы не способны любить эту девочку, как своего ребёнка, заботиться о ней, баловать, если не готовы поклясться провести с ней остаток жизни в любви и согласии, лучше не подходите! Еще раз увижу, пристрелю на месте! Смотреть на руины, которые вы после себя оставляете, невыносимо! А каждый раз собирать кирпичик за кирпичиком и восстанавливать этот храм нерастраченной любви адски сложно! P.S. Любить, как свою единственную и неповторимую женщину эту огромную планету - Лолиту Милявскую непросто. Нет сил, не суйтесь! Несогласных просьба воздержаться от комментариев. Поверьте на слово, не тот случай. #варум#лолита#любовь

