"На мне все ломаются!": Лолита о разводе, новых клипах и трудолюбии

Милявская отреагировала на вопрос о разводе довольно резко и с возмущением.

Она подчеркнула, что "о разводе никто не говорит". На данный момент они с мужем "просто разъехались", но "заявление никто не подавал". Кроме того, на личные вопросы она отвечать не будет.

Русский TVNET также смог узнать у певицы про ее дальнейшие творческие планы.

Лолита пояснила, что клипы с юмористическим содержанием артисты снимают всю жизнь.

"Такие "культовые фигуры" как Александр Гудков появляются редко, поэтому все обращают внимание. Никто из артистов не делает ничего принципиально специально, это проекты", - объяснила певица.

Если у артиста идет ряд грустных песен, то после того, как он запишет одну веселую, он обязательно должен снять на нее клип.

Это нормальное развитие любого артиста. Я уже год не могу найти толкового режиссера. Потому что, "а бы что" - я не снимаю! Это моя политика... У меня лежат две песни, которые я буду снимать с одним режиссером. Но на мне все ломаются...", - отмечает звезда.

Лолита также сказала, что она не планирует никаких дуэтов с молодыми российскими рэперами. Звезда не любит повторяться, иначе - это никому не будет интересно. Поэтому она предпочитает выступать сольно.

Тем не менее, Лолита отмечает, что люди шоу-бизнеса невероятно трудолюбивы. Они не могут себе позволить сказать, что не пойдут на работу, если у них плохое настроение. Говорить о том, что на работу идти не стоит могут только те, кому родители оставили кругленькие суммы на счету, а остальные "пойдут как савраски зарабатывать себе на жизнь и на коммуналку".