Чт, 29.08.2019
Значительную долю составляют люди среднего и пожилого возраста от 50 до 70 лет - продукты постсоветского периода, которые не смогли приспособиться к капитализму. Они негибки, застряли в прошлом, много говорят о тех временах. Психолог Даце Гриезе, работающая с бездомными
  • RUS TVNET
  • Звезды
  • Звезды
  • "Я календарь переверну...": Шуфутинский напомнил поклонникам о приближении третьего сентября

"Я календарь переверну...": Шуфутинский напомнил поклонникам о приближении третьего сентября

Михаил Шуфутинский

ФОТО: RIA Novosti/Scanpix

Российский певец Михаил Шуфутинский разместил на своей странице видеообращение, в котором напомнил о приближении третьего сентября. Эта песня уже стала родоначальницей многочисленных мемов

На видео 71-летний исполнитель поясняет, что не хочет в этот день быть один и приглашает всех на свой концерт. 

 "Дорогие друзья, скоро - 3 сентября. День прощания, день, когда горят костры рябин. Как костры, горят обещания в день, когда я совсем один. Но я не хочу быть совсем один в этот день. Вообще не хочу быть один, хочу быть с вами", - заявил он.

За четверть века своего существования шлягер стал визитной карточкой Шуфутинского, однако первые шутки про "Третье сентября" появились в 2011 году. 

По-настоящему массовой шутка стала только в сентябре 2013 года, когда в российском сегменте интернета стали широко тиражироваться картинки и цитаты из песни. 

Сам певец к такой популярности относится положительно и исполняет свой шлягер на каждом концерте.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ