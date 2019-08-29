"Я календарь переверну...": Шуфутинский напомнил поклонникам о приближении третьего сентября

Российский певец Михаил Шуфутинский разместил на своей странице видеообращение, в котором напомнил о приближении третьего сентября. Эта песня уже стала родоначальницей многочисленных мемов.
На видео 71-летний исполнитель поясняет, что не хочет в этот день быть один и приглашает всех на свой концерт.
"Дорогие друзья, скоро - 3 сентября. День прощания, день, когда горят костры рябин. Как костры, горят обещания в день, когда я совсем один. Но я не хочу быть совсем один в этот день. Вообще не хочу быть один, хочу быть с вами", - заявил он.
За четверть века своего существования шлягер стал визитной карточкой Шуфутинского, однако первые шутки про "Третье сентября" появились в 2011 году.
По-настоящему массовой шутка стала только в сентябре 2013 года, когда в российском сегменте интернета стали широко тиражироваться картинки и цитаты из песни.
Сам певец к такой популярности относится положительно и исполняет свой шлягер на каждом концерте.