"Я календарь переверну...": Шуфутинский напомнил поклонникам о приближении третьего сентября

"Дорогие друзья, скоро - 3 сентября. День прощания, день, когда горят костры рябин. Как костры, горят обещания в день, когда я совсем один. Но я не хочу быть совсем один в этот день. Вообще не хочу быть один, хочу быть с вами", - заявил он.