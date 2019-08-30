Стало известно, какое место на "Новой волне" получили конкурсантки из Латвии

Латвию в этом году представляла группа Radio trio. Мадара Дзинтара-Плуша, Катрина Анна Виганте и Габриела Звайгзните получили 241 пункт и заняли седьмое место.

Участницы группы Radio trio познакомились в Рижском госпел-хоре, но идея о создании коллектива пришла в 2017 году. Певицы выступали на фестивале Rīgas Ritmi, в серии концертов Četri gadalaiki и в концертном туре Ielūdz Raimonds Pauls. Кроме того, девушки сотрудничали с бигбендом Латвийского радио.

Напомним, "Новая волна" - это международный конкурс популярной музыки, который с 2002 года проходил в Юрмале, но с 2014 года - в Сочи.

Латвийские исполнители побеждали на конкурсе два раза. Первый раз в 2004 году победу одержала группа Cosmos. Второй раз в 2005 году верх одержал Интарс Бусулис.