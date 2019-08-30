Пт, 30.08.2019
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Стало известно, какое место на "Новой волне" получили конкурсантки из Латвии

ФОТО: instagram.com/radio_trio/

С 24 по 29 августа в Сочи проходит 18-й музыкальный международный конкурс "Новая волна", в котором после двухлетнего периода приняла участие и Латвия. Уже сейчас стали известны результаты конкурса. 

Латвию в этом году представляла группа Radio trio.

Мадара Дзинтара-Плуша, Катрина Анна Виганте и Габриела Звайгзните получили 241 пункт и заняли седьмое место.

Участницы группы Radio trio познакомились в Рижском госпел-хоре, но идея о создании коллектива пришла в 2017 году. Певицы выступали на фестивале Rīgas Ritmi, в серии концертов Četri gadalaiki и в концертном туре Ielūdz Raimonds Pauls. Кроме того, девушки сотрудничали с бигбендом Латвийского радио. 

Напомним, "Новая волна" - это международный конкурс популярной музыки, который с 2002 года проходил в Юрмале, но с 2014 года - в Сочи. 

Латвийские исполнители побеждали на конкурсе два раза. Первый раз в 2004 году победу одержала группа Cosmos. Второй раз в 2005 году верх одержал Интарс Бусулис.

В этом году в финале 13 участников из 11 стран, включая США и Кубу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

💙🧡💖 • • photo by @dubroale

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Shine bright like a diamond 💎 foto by @dubroale

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💃🏼💃🏽💃🏼 @newwave_official

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🌟🌟🌟

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