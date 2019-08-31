Десять песен группы "Алиса", которые знает каждый любитель русского рока

Наверно, нет ни одного человека, кто слушал бы русский рок и не знал бы, кто такой Константин Кинчев.
Группа "Алиса" образовалась в 1983 году и пережила невероятное количество трансформаций в музыке от альбома к альбому, создав свою армию верных фанатов - "алисаманов".
На данный момент группа является одной их самых популярных советских и российских рок-групп. Лидер и автор большинства песен "Алисы" — вокалист Константин Кинчев.
Напомним, 19 сентябре в концертном зале Palladium состоится юбилейный концерт группы. В Риге слушатели смогут познакомиться с новой программой группы "Посолонь", тогда как в Москве и Санкт-Петербурге альбом будет представлен лишь в ноябре.
В преддверии рижского концерта Русский TVNET предлагает вспомнить десять песен, которые знает каждый "алисаман":
1. "Небо славян" ("Сейчас Позднее, Чем Ты Думаешь", 2003)
2. "Дурак и солнце" (альбом "Дурень", 1997)
3. "Мое поколение" ("Энергия", 1985/"Шабаш", 1990)
4. "Трасса Е95" ("Дурень", 1997)
5. "Родина" ("Сейчас Позднее, Чем Ты Думаешь", 2003)
6. "Веретено" ("... танцевать", 2001)
7. "Красное на Черном" ("Блок ада", 1987)
8. "Дождь" ("Jazz", 1996)
9. "Думы мои, сумерки" ("Шабаш", 1991)
10. "Шабаш" ("Шабаш", 1991)