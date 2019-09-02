Пн, 2.09.2019
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СМИ: Нино Нинидзе после развода ищет квартиру

Нино Нинидзе

ФОТО: http://instagram.com/ninosha13/

Российская актриса Нино Нинидзе заявила, что ищет жилье в Москве. Об этом она написала на своей Instagram-странице. 

Актриса сообщила своим подписчикам, что вместе с трехлетним сыном Александром ищет двухкомнатную квартиру в Басманном районе Москвы. Причины поиска она не указала. 

Нино опубликовала сторис, где попросила помощь у подписчиков в поиске жилья.

"Очень нужна ваша помощь! Я и Саня (мальчик 3,8 г.) очень ищем двухкомнатную квартиру в Басманном районе. Вдруг, вы вспомните или ваши знакомые!", - написала Нинидзе.

Как сообщает издание Газета.ru, Нинидзе занимается поиском жилья после развода с актером, отцом ее сына Кириллом Плетневым.

Ранее Максим Виторган и Нино Нинидзе познакомили своих детей от предыдущих отношений и вместе провели отпуск на Кипре.

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вот и лето подходит к концу.

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