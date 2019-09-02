"Лишь глупая оговорка": Певица Наргиз извинилась перед Валерией за "телочку в туфлях"

Российская исполнительница Наргиз Закирова принесла извинения артистке Валерии и ее супругу, продюсеру Иосифу Пригожину, за фразу, которая прозвучала в интервью Ирине Шихман на YouTube-канале "А поговорить?". Артистка разместила видео на своей странице в Instagram.
В ролике она попыталась объяснить, что на самом деле имела ввиду.
"Я допустила совершенно бестактную оговорку. Звучало это все в контексте, что с моим внешним видом на меня можно навесить любые чудовищные грехи Вселенной, собственно, "я же не телочка в туфлях"...
Прозвучало имя Валерии. Я была, естественно, на эмоциях, и прозвучало это так, что Валерия - это и есть та самая телочка в туфлях... Валерия, я бы хотела извиниться перед вами... Это всего лишь глупая оговорка", - сказала Наргиз.
Певица подчеркнула, что она приносит извинения также супругу Валерии. Все случившееся она считает нелепым казусом.