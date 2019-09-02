"Лишь глупая оговорка": Певица Наргиз извинилась перед Валерией за "телочку в туфлях"

Прозвучало имя Валерии. Я была, естественно, на эмоциях, и прозвучало это так, что Валерия - это и есть та самая телочка в туфлях... Валерия, я бы хотела извиниться перед вами... Это всего лишь глупая оговорка", - сказала Наргиз.