Пн, 2.09.2019
Стоит отдать должное Кэмпбеллу, которого перед боем называли грушей для битья, "школьником" и лёгкой добычей для Ломаченко - британец продержался все 12 раундов. Русский TVNET
  • RUS TVNET
  • Звезды
  • Звезды
  • "Лишь глупая оговорка": Певица Наргиз извинилась перед Валерией за "телочку в туфлях"

"Лишь глупая оговорка": Певица Наргиз извинилась перед Валерией за "телочку в туфлях"

Наргиз

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/Sputnik/Scanpix

Российская исполнительница Наргиз Закирова принесла извинения артистке Валерии и ее супругу, продюсеру Иосифу Пригожину, за фразу, которая прозвучала в интервью Ирине Шихман на YouTube-канале "А поговорить?". Артистка разместила видео на своей странице в Instagram.

В ролике она попыталась объяснить, что на самом деле имела ввиду. 

"Я допустила совершенно бестактную оговорку. Звучало это все в контексте, что с моим внешним видом на меня можно навесить любые чудовищные грехи Вселенной, собственно, "я же не телочка в туфлях"...

Прозвучало имя Валерии. Я была, естественно, на эмоциях, и прозвучало это так, что Валерия - это и есть та самая телочка в туфлях... Валерия, я бы хотела извиниться перед вами... Это всего лишь глупая оговорка", - сказала Наргиз. 

Певица подчеркнула, что она приносит извинения также супругу Валерии. Все случившееся она считает нелепым казусом.

Напомним, ранее Наргиз заявила, что на лейбле Фадеева всем управляет Серябкина.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ