Видео: Ползущая в бикини Ивлеева рассмешила Сеть

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева позабавила своих фолловеров в Instagram, опубликовав забавное видео.
В ролике Ивлеева в бикини вылезает из бассейна. В перый во момент девушка пытается лечь на живот, но потом делает вид, что падает. В фокусе видеокамеры остаются лишь ягодицы телеведущей.
"Меня же не видно?", - спрашивает она.
"Только задумалась о том, что давно не было видосов смешных... придумала идею, осталось только снять! Ну и вот. Видит бог, я пыталась!", - написала Настя.
Примечательно, что оператором выступил молодой человек девушки - хип-хоп исполнитель Элджей.
"Ахаха... самый дорогой оператор в истории", - прокомментировала ролик подруга Насти Ида Галич.
На забавное видео положительно отреагировал и Максим Галкин.