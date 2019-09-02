Пн, 2.09.2019
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Видео: Ползущая в бикини Ивлеева рассмешила Сеть

Настя Ивлеева

ФОТО: https://www.instagram.com/_agentgirl_

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева позабавила своих фолловеров в Instagram, опубликовав забавное видео. 

В ролике Ивлеева в бикини вылезает из бассейна. В перый во момент девушка пытается лечь на живот, но потом делает вид, что падает. В фокусе видеокамеры остаются лишь ягодицы телеведущей. 

"Меня же не видно?", - спрашивает она.

"Только задумалась о том, что давно не было видосов смешных... придумала идею, осталось только снять! Ну и вот. Видит бог, я пыталась!", - написала Настя. 

Примечательно, что оператором выступил молодой человек девушки - хип-хоп исполнитель Элджей. 

"Ахаха... самый дорогой оператор в истории", - прокомментировала ролик подруга Насти Ида Галич. 

На забавное видео положительно отреагировал и Максим Галкин. 

Ранее Настя Ивлеева сделала провокационное фото в БДСМ-костюме.

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