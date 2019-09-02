Супруга Андрея Григорьева-Апполонова подтвердила развод

Сообщается, что Марина подала заявление о разводе в Пресненский суд в августе и уже состоялось первое заседание.

Супругам дано время на примирение, но журналисты сообщают, что процесс завершится 10 сентября.

Сейчас 34-летняя женщина проживает с 28-летним баскетболистом Андреем Зубковым.

Издание Teleprogramma.pro сообщает, что сама женщина сообщила об этой новости в соцсетях. Она также поблагодарила Андрея за прожитые годы и прекрасных детей.

СМИ сообщают, что дети - двое сыновей Иван (15) и Артемий (11) останутся жить с отцом. Марина и Андрей прожили вместе 15 лет.