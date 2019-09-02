Пн, 2.09.2019
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Супруга Андрея Григорьева-Апполонова подтвердила развод

Андреq Григорьев-Апполонов и Мария Банкова

ФОТО: https://www.instagram.com/apollonov_ag/

Жена солиста группы "Иванушки International" Андрея Григорьева-Апполонова Марина Банкова подала на развод. Об этом сообщает издание StarHit.ru.

Сообщается, что Марина подала заявление о разводе в Пресненский суд в августе и уже состоялось первое заседание.

Супругам дано время на примирение, но журналисты сообщают, что процесс завершится 10 сентября. 

Сейчас 34-летняя женщина проживает с 28-летним баскетболистом Андреем Зубковым. 

Издание Teleprogramma.pro сообщает, что сама женщина сообщила об этой новости в соцсетях. Она также поблагодарила Андрея за прожитые годы и прекрасных детей. 

СМИ сообщают, что дети - двое сыновей Иван (15) и Артемий (11) останутся жить с отцом. Марина и Андрей прожили вместе 15 лет. 

Ранее Андрей сделал заявление на своей Instagram-странице, в котором признался, что они с супругой Марией берут "паузу в отношениях". О разводе речи тогда не было. После Мария Банкова и Андрей Зубков во время путешествия по США без стеснения выкладывали совместные фото в соцсетях.

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