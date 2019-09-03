Николаев раскрыл смысл песни "Третье сентября"

Популярный певец и композитор Игорь Николаев, который является автором текста песни "Третье сентября" поделился историей, как был написан этот хит. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
"Мне, как автору текста песни "Третье сентября", конечно, льстит изобилие постов, мемов, хайпов и всевозможных вариаций на тему.
Но, должен признаться, за этой датой ничего не стоит, просто строчка идеально легла на мелодию моего друга Игоря Крутого, а потом она обросла сюжетом, драмой и появилось даже второе сентября, где "было все у нас всерьез".
Так рождаются песни, те, которые надолго. Спасибо Игорю", - написал композитор.
Исполняющий песню Михаил Шуфутинский неоднократно говорил представителям СМИ, что положительно относится к мемам про его песню, но не считает, что успех этот песни именно благодаря юмору.
"Плохую песню никакой мем не спасет и не сделает популярной. А хорошую песню никакой мем не загубит»", - цитирует артиста издание "Взгляд".
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Мне, как автору текста песни «Третье Сентября», конечно, льстит изобилие постов, мемов, хайпов и всевозможных вариаций на тему. Но, должен признаться, за этой датой НИЧЕГО не стоит, просто строчка идеально легла на мелодию моего друга Игоря Крутого, а потом она обросла сюжетом, драмой и появилось даже второе сентября, где «было всё у нас всерьёз». Так рождаются песни, те, которые надолго. Спасибо Игорю @igorkrutoy65 , Мише @mikhail.shufutinsky и всем вам за то, что у нас появился новый «красный день календаря» - ТРЕТЬЕ СЕНТЯБРЯ!🍂🔥Чем не повод?)🥃🍷#игорьниколаев #игорькрутой #михаилшуфутинский