Вт, 3.09.2019
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Николаев раскрыл смысл песни "Третье сентября"

Игорь Николаев

ФОТО: скриншот видео

Популярный певец и композитор Игорь Николаев, который является автором текста песни "Третье сентября" поделился историей, как был написан этот хит. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

"Мне, как автору текста песни "Третье сентября", конечно, льстит изобилие постов, мемов, хайпов и всевозможных вариаций на тему.

Но, должен признаться, за этой датой ничего не стоит, просто строчка идеально легла на мелодию моего друга Игоря Крутого, а потом она обросла сюжетом, драмой и появилось даже второе сентября, где "было все у нас всерьез".

Так рождаются песни, те, которые надолго. Спасибо Игорю",  - написал композитор. 

Исполняющий песню Михаил Шуфутинский неоднократно говорил представителям СМИ, что положительно относится к мемам про его песню, но не считает, что успех этот песни именно благодаря юмору. 

"Плохую песню никакой мем не спасет и не сделает популярной. А хорошую песню никакой мем не загубит»",  - цитирует артиста издание "Взгляд". 

Ранее Юрий Лоза раскритиковал мем на песню Шуфутинского

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Мне, как автору текста песни «Третье Сентября», конечно, льстит изобилие постов, мемов, хайпов и всевозможных вариаций на тему. Но, должен признаться, за этой датой НИЧЕГО не стоит, просто строчка идеально легла на мелодию моего друга Игоря Крутого, а потом она обросла сюжетом, драмой и появилось даже второе сентября, где «было всё у нас всерьёз». Так рождаются песни, те, которые надолго. Спасибо Игорю @igorkrutoy65 , Мише @mikhail.shufutinsky и всем вам за то, что у нас появился новый «красный день календаря» - ТРЕТЬЕ СЕНТЯБРЯ!🍂🔥Чем не повод?)🥃🍷#игорьниколаев #игорькрутой #михаилшуфутинский

Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)

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