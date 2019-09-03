Александр Розенбаум рассказал о своем состоянии

Советский и российский исполнитель Александр Розенбаум был прооперирован в одной из московских больниц. С ним удалось связаться журналистам издания "Комсомольская правда" и узнать о его состоянии здоровья.
Артист отметил, что с ним все будет хорошо. Он не просил огласки в прессе, но так уж вышло. Он также поспешил успокоить своих поклонников.
"Все нормально. Все будет хорошо. Я, действительно… Это - слили в прессу информацию. Впрочем, это неважно, хрен с ними", - сказал он.
Александр Яковлевич подчеркнул, что все у него будет хорошо.
"Я в больнице, под присмотром хороших докторов, все будет замечательно", - цитирует исполнителя издание.
Пока Александр Розенбаум остается в больнице. Он также не открыл журналистам свой диагноз.
Ранее сообщалось, что артист перенес операцию, которая была плановой. На гастрольном графике это никак не отразится.
Александр Розенбаум - советский и российский певец, поэт, музыкант, композитор и актёр. Его ранние композиции часто считают "блатной песней", ведь их герой - это одесский налетчик времен НЭПа. Как отмечал сам автор, он этот образ взял у Исаака Бабеля. Кроме того, ряд композиций вдохновленый работой врача. Сам свой музыкальный жанр артист считает жанром "Розенбаума".