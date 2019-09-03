Александр Розенбаум рассказал о своем состоянии

Артист отметил, что с ним все будет хорошо. Он не просил огласки в прессе, но так уж вышло. Он также поспешил успокоить своих поклонников.

"Все нормально. Все будет хорошо. Я, действительно… Это - слили в прессу информацию. Впрочем, это неважно, хрен с ними", - сказал он.

Александр Яковлевич подчеркнул, что все у него будет хорошо.

"Я в больнице, под присмотром хороших докторов, все будет замечательно", - цитирует исполнителя издание.

Пока Александр Розенбаум остается в больнице. Он также не открыл журналистам свой диагноз.

Ранее сообщалось, что артист перенес операцию, которая была плановой. На гастрольном графике это никак не отразится.