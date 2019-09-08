Женщина, одетая в платье с павлиньими перьями, смотрит в мою чашку с кофейной гущей, затем, поблескивая золотыми зубами спрашивает с отчетливым грузинским акцентом: - Было ли в прошлом что-то, о чем вы переживали?

- Да, конечно

- Это было в прошлом. Ваше будущее хорошо вырисовывается. Хорошие новости ждут.

Еще некоторое время она всматривается в гущу и продолжает:

- Ждете ли вы каких-нибудь новостей, связанных с документами? Может быть, кто-то должен отправить вам документы или вам нужно что-то подписать? Если нет, то это придет. Я вижу мост, это означает соединение.

Я сижу с группой женщин за накрытым столом в одном из частных домов курортного города Батуми. Сначала говорит гадалка, затем остальные женщины добавляют к ее словам объяснения и толкования. "Про этот мост: будет хорошая сделка. В душе вы беспокоитесь, но ничего - все будет хорошо. У вас будет что-то большое, может быть, деньги. Не завтра, а позже".

Оказывается, в гуще моего кофе можно увидеть так много - пророчества, о деньгах, сердечных делах и бизнесе. И все это должно сбыться в течение месяца.

Хозяйка дома Мадона часто пользуется услугами своей родственницы Лалы, которая специализируется на предсказании будущего на кофейной гуще. Это очень популярно в Грузии. В трехэтажном доме Мадоны живет весь ее род. У каждой семьи отдельный вход.

Это моя первая остановка перед поездкой из Батуми в горы Аджарии, чтобы увидеть стада коров, осмотреть труднодоступную крепость Хихани и своими глазами увидеть оккупированную границу Южной Осетии и Абхазии.

Про Абхазию, откуда Мадона родом, она знает много. "Русские там стоят, вас не пустят. Там все строго стало. Вам нужно приглашение для въезда в Абхазию. Я сама не могу туда попасть, хотя могилы всех моих родственников там. Тогда, в 1992 году, во время первой войны в Абхазии, произошли непонятные вещи. Была ужасная война...".

Женщины вспоминают, что еще лет 10 назад электричество в Грузии было редкостью. "Новый год встречали при свечах. Учились тоже. Саакашвили привел все в порядок. До него пенсия была 30 лари (10 евро), теперь 200 лари (100 евро). Сильно поднял экономику. Он придет снова, так он говорит".

Я еще много услышу об экс-президенте Грузии. Все взгляды совершенно противоположные - от абсолютного поклонения до абсолютной ненависти. Сейчас руководителем страны является миллиардер Бидзина Иванишвили. По словам семьи Мадоны, главное, чтобы был мир и люди не голодали.

За домом Мадоны строится огромной многоэтажное здание, и женщины говорят, что в последние годы в Батуми проходят очень крупные строительные работы. Они ждут, что их частный дом в скором времени снесут, а на его месте построят современное многоквартирное здание, где все они будут жить.

ФОТО: Jānis Vingris/TVNET

После гадания наш разговори переходит на грузинские и абхазские традиции, и мне показалось, что хозяйка дома обижена на молодое поколение, которое отказывается жить по законам предков.

"Традиции, которые раньше были у абхазов, ушли в прошлое. Молодые уважали старших", говорит Мадона. "Когда я юная пришла в эту семью, было заведено, что невестка не может разговаривать со свекром. Только через мужа. Тогда мой свекор сказал, что хочет нарушить эту традицию, и принять меня как дочь. Также раньше было заведено, что жена не могла называть мужа по имени. Поэтому звали - "эй", "оу", "аауу". Он должен был вставать каждый раз, когда приходил отец жены или мать. Когда старший говорил, младшим и женщинам вообще не позволяли рта раскрыть. В присутствии других отец не мог держать своих детей за руки. В Грузии жена до сих пор не может покидать дом без разрешения мужа. Когда мужчина приезжает домой со своими друзьями, жена должна знать свое место - накрыть стол. Там, где мужа до сих пор воспринимается как мужика - там все в порядке с традициями. Теперь все начинает меняться. Молодежь обучается по европейски".

ФОТО: Jānis Vingris/TVNET

Квартиры в новостройках раскупили в основном украинцы и турки. У самих грузин таких денег нет. Война на Украине дала чиновникам возможность заработать. Затем они приезжают сюда и покупают квартиры для новых проектов. В Грузии легко начать бизнес. Там нет VID, который отслеживал бы налоговые платежи или что-то подобное.

Через полтора километра - вдоль побережья Черного моря, проходит длинный променад, полный людей. С одной стороны каменистый пляж, с другой - огромные недавно построенные небоскребы, рядом с которыми строятся новые высотки. Интересно, что в незаконченных домах, где верхние этажи все еще строятся, уже живут люди. Современные здания чередуются с блочными домами советских времен, которые постепенно сносятся, уступая место высоткам. Строительство новых многоэтажных домов на набережной идет огромными темпами.

Шум строительных работ слышен даже ночью.

Набережная полна людей, хотя этим летом количество туристов из России резко сократилось. Трудно сказать, кто иностранец, а кто местный. Туристические машины на улицах имеют армянские, азербайджанские, русские, турецкие, даже сирийские номера. Здесь мало западных гостей, английский язык на улице почти не слышен.

Ночные клубы, уличные музыканты, аттракционы, рикши и велоскутеры, уличные тренажеры, карусели, велосипедные дорожки, прогулки на лодках, танцующие фонтаны, освещенный искусственный бамбуковый лес, открытый кинотеатр, скейт-парк, теннисные и бильярдные столы на улице - это фантастическое место, чтобы провести время со всей семьей, когда вы любите шум и суету. Город громкий - музыку и веселье можно услышать повсюду. Даже в полночь набережная полна молодежи и детей.

Туристическая зона большая - длина одной набережной составляет восемь километров. За ее пределами довольно быстро начинается грузинский бардак, с особыми правилами дорожного движения, где красный светофор не всегда означает то же, что и у нас, и где процесс пересечения улицы может стать настоящей проблемой.

Дорожную полицию с включенными световыми маяками можно увидеть почти на каждом шагу, но, похоже, это никак не влияет на грузинские привычки вождения. Ходят слухи, что штрафы за нарушения достаточно высокие.

В соседних домах советских времен совсем другая картина - здесь живут еще не вытесненные из центра местные, которые передвигаются на ужасно выглядящих платных лифтах, дополняют свои квартиры несанкционированно пристроенными балконами, строят частные входы в свое жилье за пределами общих лестничных клеток, во дворах на веревках сушится белье, а мужчины разговаривают и играют в настольные игры в специально оборудованных беседках.