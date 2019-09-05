Чт, 5.09.2019
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Еще 11 артисток обвинили оперного певца Пласидо Доминго в харрасменте

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Plasido Domingo

ФОТО: AP/Scanpix

Появились новые заявления в адрес испанского оперного певца Пласидо Доминго. Еще 11 артисток обвиняют его в сексуальных домогательствах. Об этом пишет Associated Press.

С заявлением выступила певица Анджела Тернер Уилсон и еще 10 анонимных артисток отреагировали на публикацию, где женщины выступили против Доминго. 

Анджела рассказала, что однажды вечером перед выступлением, она и Доминго были вместе в гримерке.

Певец встал со стула, встал позади нее и положил руки ей на плечи. Когда она посмотрела на него в зеркало, он внезапно сунул руки под ее бретельки бюстгальтера, сказала она, а затем схватил ее за обнаженную грудь.

Она подчеркнула журналистам, что это было больно и сов сем неприятно. Потом Доминго повернулся и ушел, оставив ее ошеломленной и униженной.

Сейчас 48-летняя Анджела Тернер Уилсон преподает по вокал в колледже Далласа.

Ранее Пласидо Доминго обвинили в харассменте

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