Украина освободила важного свидетеля по делу МН17 Цемаха. Возможно, это связано с обменом с Россией

В четверг, 5 сентября, Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи бывшего командира подразделения ПВО в Донецкой области Владимира Цемаха, который может быть причастен к сбитию пассажирского авиалайнера MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года, пишет Корреспондент.net.
"Решение Шевченковского суда Киева от 22 августа 2019 о продлении Владимиру Цемаху продлении меры пресечения в виде содержания под стражей до 20 октября 2019 включительно отменить", - заявил судья.
Его отпустили под обязательство о личной явке.
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Украинские власти обвиняют Цемаха в создании террористической группы. Проект Bellingcat называл его важным свидетелем по делу о крушении MH17 в июле 2014 года.
Международная Совместная следственная группа (JIT), которая занимается расследованием дела MH17, заявила, что теперь будет сложно поговорить с бывшим сепаратистом из "ДНР" Владимиром Цемахом, которого освободил из-под стражи украинский суд, сообщает "Радио Свобода".
Следователи заявили, что Цемах является "интересным для следствия человеком".
"Мы хотели с ним поговорить, а теперь это будет сложно. Хотелось бы, что он оставался в Украине, чтобы мы могли с ним поговорить", - сказала пресс-секретарь JIT Брехтье ван де Мосдейк.
Комментируя решение суда, она добавила, что "это решение Украины, решение украинского суда, поэтому я не могу его комментировать".
"Это не значит, что расследование дела MH17 будет остановлено, оно будет продолжаться. Но нам жаль, если мы не сможем с ним поговорить", - отметила пресс-секретарь.
AP отмечало, что, по неофициальной информации, Цемах может войти в число заключенных, которыми собираются обменяться Россия и Украина.
О том, что Владимир Цемах может быть включен в список для обмена заключенными между Россией и Украиной, сообщало также издание The Insider. По его информации, Россия поставила условие, что без Цемаха обмен не состоится.
Днем 5 сентября, уже после освобождения Цемаха, президент России Владимир Путин сообщил, что переговоры по обмену задержанными с Украиной близки к завершению.