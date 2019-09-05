Украина освободила важного свидетеля по делу МН17 Цемаха. Возможно, это связано с обменом с Россией

"Решение Шевченковского суда Киева от 22 августа 2019 о продлении Владимиру Цемаху продлении меры пресечения в виде содержания под стражей до 20 октября 2019 включительно отменить", - заявил судья.

Его отпустили под обязательство о личной явке.

Галерея: Суд Украины отпустил ключевого свидетеля по делу МН17 Цемаха

Украинские власти обвиняют Цемаха в создании террористической группы. Проект Bellingcat называл его важным свидетелем по делу о крушении MH17 в июле 2014 года.

Международная Совместная следственная группа (JIT), которая занимается расследованием дела MH17, заявила, что теперь будет сложно поговорить с бывшим сепаратистом из "ДНР" Владимиром Цемахом, которого освободил из-под стражи украинский суд, сообщает "Радио Свобода".

Следователи заявили, что Цемах является "интересным для следствия человеком".

"Мы хотели с ним поговорить, а теперь это будет сложно. Хотелось бы, что он оставался в Украине, чтобы мы могли с ним поговорить", - сказала пресс-секретарь JIT Брехтье ван де Мосдейк.

Комментируя решение суда, она добавила, что "это решение Украины, решение украинского суда, поэтому я не могу его комментировать".

"Это не значит, что расследование дела MH17 будет остановлено, оно будет продолжаться. Но нам жаль, если мы не сможем с ним поговорить", - отметила пресс-секретарь.

AP отмечало, что, по неофициальной информации, Цемах может войти в число заключенных, которыми собираются обменяться Россия и Украина.

О том, что Владимир Цемах может быть включен в список для обмена заключенными между Россией и Украиной, сообщало также издание The Insider. По его информации, Россия поставила условие, что без Цемаха обмен не состоится.