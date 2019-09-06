Минфин придумал, как компенсировать влияние Rīgas satiksme на госбюджет

Негативное влияние ООО Rīgas satiksme на фискальное пространство госбюджета правительство планирует компенсировать, перераспределив больше платежей подоходного налога с населения, взимаемых Рижской думой, в пользу государства.
Это проистекает из сообщения Министерства финансов о фискальном пространстве и расходах на приоритетные меры в госбюджете 2020 года и бюджетных рамках на 2020-2022 годы.
Как сообщалось, в соответствии с методологией Европейской системы счетов, на основе которой обобщается статистика о фискальных показателях стран ЕС, Rīgas satiksme необходимо включить в общий правительственный сектор, что приведет к уменьшению фискального пространства бюджета 2020 года на 72 млн евро, заявило ранее Министерство финансов.
Чтобы компенсировать негативное влияние на государственный бюджет включения предприятия в общий правительственный сектор, Минфин рассмотрел меры, которые могли мы минимизировать негативный эффект.
Министерство констатировало, что компенсировать эти средства можно в соответствии с принципами распределения подоходного налога между государством и самоуправлениями из причитающейся столичному самоуправлению доли поступлений налога после выравнивания финансов самоуправлений.
Планируется, что компенсация негативного влияния Rīgas satiksme на бюджет в 2020 году не превысит 38 млн евро, в 2021 году - 10,1 млн евро. Однако суммы могут быть уточнены в соответствии с более актуальной информацией, сообщает Минфин.
Председатель Рижской думы Олег Буров ранее сообщал, что в конце августа у него состоялся разговор с представителями Министерства финансов о Rīgas satiksme.
Тогда мэр заявил, что, согласно имеющейся в его распоряжении информации, за сложившуюся ситуацию Рижскую думу хотят "наказать вдвойне" - на 140 млн евро, принимая во внимание информацию о том, что влияние на бюджет составит около 70 млн евро.
Буров заявил, что большую часть из 70 млн евро составляют основные средства, то есть покупка трамваев по ранее заключенным договорам. Упомянутые общественные транспортные средства уже произведены, заявил мэр, добавив, что в данной ситуации очень легко публично упрекать Рижскую думу, однако самоуправление в ответ не будет устраивать "демонстраций у Кабинета министров".