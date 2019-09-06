Минфин придумал, как компенсировать влияние Rīgas satiksme на госбюджет

Это проистекает из сообщения Министерства финансов о фискальном пространстве и расходах на приоритетные меры в госбюджете 2020 года и бюджетных рамках на 2020-2022 годы.

Как сообщалось, в соответствии с методологией Европейской системы счетов, на основе которой обобщается статистика о фискальных показателях стран ЕС, Rīgas satiksme необходимо включить в общий правительственный сектор, что приведет к уменьшению фискального пространства бюджета 2020 года на 72 млн евро, заявило ранее Министерство финансов.

Чтобы компенсировать негативное влияние на государственный бюджет включения предприятия в общий правительственный сектор, Минфин рассмотрел меры, которые могли мы минимизировать негативный эффект.

Министерство констатировало, что компенсировать эти средства можно в соответствии с принципами распределения подоходного налога между государством и самоуправлениями из причитающейся столичному самоуправлению доли поступлений налога после выравнивания финансов самоуправлений.

Планируется, что компенсация негативного влияния Rīgas satiksme на бюджет в 2020 году не превысит 38 млн евро, в 2021 году - 10,1 млн евро. Однако суммы могут быть уточнены в соответствии с более актуальной информацией, сообщает Минфин.

Председатель Рижской думы Олег Буров ранее сообщал, что в конце августа у него состоялся разговор с представителями Министерства финансов о Rīgas satiksme.

Тогда мэр заявил, что, согласно имеющейся в его распоряжении информации, за сложившуюся ситуацию Рижскую думу хотят "наказать вдвойне" - на 140 млн евро, принимая во внимание информацию о том, что влияние на бюджет составит около 70 млн евро.