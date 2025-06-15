Министерство рассказало, от чего зависит строительство новой железнодорожной станции

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В министерстве пояснили, что с учетом обращений жителей и повторной оценки доступности на местности в прошлом году было принято решение перенести станцию Инчупе на новое, более удобное место у Белой дюны, где потенциально также будет больший пассажиропоток.

Изначально планировалось, что новая станция Белая дюна будет построена до 2029 года в рамках программы модернизации станций Latvijas dzelzceļš (LDz).

Однако, поскольку имеющихся средств на функционирование и развитие транспортной отрасли недостаточно для реализации всех запланированных проектов, строительство новой станции в настоящее время напрямую зависит от доступности финансирования из структурных фондов ЕС, подчеркнули в министерстве.

В то же время в Минтрансе отметили, что до принятия решения о дальнейшей судьбе станции LDz как временное решение установит приподнятую временную платформу на действующей железнодорожной станции Инчупе.

Как ранее уже сообщало агентство LETA, Совет по общественному транспорту в августе прошлого года решил сохранить станцию Инчупе до тех пор, пока не будет построена новая станция.

Председатель правления общества Inčupe/Veselība Дзинтра Буша ранее в беседе с агентством LETA подчеркивала, что жителям трудно добираться до станции "Инчупе", так как она находится в лесу. Чтобы попасть на станцию, приходится идти по железнодорожным путям и насыпи либо делать большой крюк, в том числе вдоль старого Таллиннского шоссе. Это особенно затруднительно для пенсионеров, людей с детскими колясками и других.