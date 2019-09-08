"Кажется, я скоро опять стану мамой": Анна Седокова сделала неожиданное признание

"На часах 0.22. Я в джинсах упала на кровать, счастливая и уставшая. Кажется, я скоро опять стану мамой... В моей жизни сейчас прекрасный период появления новых песен и это процесс по удовольствию вероятно сравним с зачатием этого самого ребёнка", - написала Седокова.