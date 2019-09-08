"Кажется, я скоро опять стану мамой": Анна Седокова сделала неожиданное признание

Популярная исполнительница Анна Седокова на своей странице в Instagram сделала неожиданное признание. Певица начала свой пост со слов "кажется, я скоро опять стану мамой", но после выяснилось, что речь идет совсем не о ребенке.
Анна активно работает над завершением альбома и написанием новых песен. Создание новой композиции она приравнивает к рождению ребенка.
"На часах 0.22. Я в джинсах упала на кровать, счастливая и уставшая. Кажется, я скоро опять стану мамой... В моей жизни сейчас прекрасный период появления новых песен и это процесс по удовольствию вероятно сравним с зачатием этого самого ребёнка", - написала Седокова.
Она сравнила подборку барабанов и басов в единое полотно, с созданием цвета глаз и волос будущего малыша.
"Это любимая часть моей любимой работы", - подытожила она.
Напомним, певицы есть трое детей: первый ребенок – дочка Алина от футболиста "Динамо" Валентина Белькевича, вторая дочь Моника от бизнесмена Максима Чернявского и сын Гектор от предпринимателя Артема Комарова.
Кроме того, Анне Седоковой приписывают роман с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Недавно бывшая супруга спортсмена посвятила любовнице бывшего мужа гневное сообщение.
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#ночнойпост он мой самый #любимый На часах 0.22 и я в джинсах упала на кровать , счастливая и уставшая . Кажется, я скоро опять стану мамой ) В моей жизни сейчас прекрасный период появления новых песен и это процесс по удовольствию вероятно сравним с зачатием этого самого ребёнка 👶🏼 Только ты можешь сам выбрать цвет глаз, волос , вес и рост. Складывая басы и барабаны в единое музыкальное полотно, постепенно рождается , что то новое. Твоё продолжение . И это моя любимая часть моей любимой работы ❤️ Лав Ю