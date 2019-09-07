"Начал изменять полгода назад": Супруга Тиммы высказалась резко о любовнице мужа. Ей может быть Анна Седокова

Особо внимательные подписчики заметили, что на своей странице в Instagram женщина писала:

"Я только что узнала от своего мужа, что мы расстались полгода назад. Действительно? Я этого не знала, но знаю то, что полгода назад ты начал мне изменять. Еще летом ты сказал, что хочешь сохранить семью. Хм..., интересные новости".

Сообщение получилось невероятно эмоциональным.

"Ты называешь "заботой" блокировку кредитных карт матери твоего сына, чтобы у нее не было денег и сказать, что твоему самому дорогому человеку, сыну, надо выселяться из квартиры и жить на улице, или подписать бумаги, чтобы быть свободным мужчиной с своей новой дамой, которая говорит, что не встречается с женатыми", - написала она.

Она намекнула, но то, что знает личность любовницы мужа:

"Зачем ты это делаешь? Или эта сука, у которой трое детей от трех разных мужей, этого стоит? Ты знаешь, что ты не единственный ее мужчина? Ты зашел слишком далеко", - резко высказалась Сана Тимма.

Напомним, пара поженилась в 2016 году на Багамских островах. У Яниса и Саны растет общий сын Кристиан.