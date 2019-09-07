Одна из самых популярных пар на "Дом-2": экс-охранник ночного клуба и возможная ведущая новостей

Марина и Рома рассказали о латвийских поклонниках. Молодые люди отметили, что все очень дружелюбно к ним относятся и просят обнять или сделать совместное селфи. Ребятам также понравилась наша солнечная столица.

Марина на площадь Ливу в Риге:

В июле 2019 года 31-летняя Марина Африкантова и 20-летний Роман Капаклы официально стали мужем и женой. В Сети постоянно идет разговоры о том, что их брак лишь фантазия сценаристов проекта, но в интервью ребята опровергли эти слухи. Молодые люди даже продемонстрировали свои обручальные кольца.

Впрочем, Марина как никто прекрасно понимает, как работает магия телевизионного мира. Девушка охотно рассказала, что после того, как она получила диплом "инженера-металлурга по цветным и редкоземельным металлам", она освоила специальность, которая и открыла ей мир телевидения.

Девушка окончила Высшую школу "Останкино" и получила "профессию ведущей новостных программ".

Со слов Марины, она выбрала эту профессию, чтобы освоить новые навыки и раскрепоститься. Конкретной цели у нее не было.

Менять заданный курс она не собирается. Африкантову привлекает то, что ей предлагает развлекательное телевидение - реалити-шоу, бьюти-программы, конкурсы и прочее. У Романа - это спортивные передачи.

Кроме разницы в возрасте, которую молодые люди не ощущают, они как будто из совершенно из разных миров.

Если Марина - инженер и профессиональный телеведущий, то Роман когда-то работал охранником в ночном клубе.

Улыбаясь молодой человек вспомнил, что на работе происходили курьезные случаи, но он не может о них говорить. "Это слишком опасно", - подсказывает Марина.

Видео: Интервью с Мариной Африкантовой и Романом Капаклы

За 15 лет существования проекта его участниками стали более 3 тысяч человек. Впервые проект "Дом-2" на ТНТ пришел и в Латвию. Отбор провела компания Global Media. Даже сложно поверить, но многие сегодняшние звезды вышли именно из телестройки: Ольга Бузова, Алена Водонаева, Виктория Боня, Ксения Бородина, Степан Менщиков, Дарья и Сергей Пынзарь и многие другие.