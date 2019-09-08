Иосиф Пригожин рассказал о желании совершить суицид

Сам продюсер начал работать уже с 12 лет в Махачкале. Он был очень упрямым и целеустремленным.

"Вижу цель, не вижу препятствий!", - сказал Пригожин.

Он приехал в Москву и хотел поступить учиться. Очень быстро он остался без денег. Прожил какое-то время на вокзале. Потом поступил в училище и получил образование. Но ему часто приходилось ночевать где попало.

"Москва очень негостеприимный город", - вспоминает он.

Тогда он побирался. Ему не было, что есть. Иосиф не мог даже купить себе хлеба. Он хотел даже покончить с собой. Стоя на мосту будущий продюсер рассуждал, что это никогда не кончится. Но мысли о том, что это навредит его маме, он не решился на самоубийство. Потом уже он поступил в театральную студию, где жил и служил.

"Только своим упорством и напором ты можешь выйти на какую-то ступень", - поясняет Иосиф.

Он встретил тогда у дверей ГИТИСа Сергея Минаева. Популярный в те годы диджей и исполнитель посоветовал будущему продюсеру исправить дикцию. Иосиф Пригожин упрямо начал заниматься, повторял скороговорки и делал всевозможные упражнения. Он даже начал петь и выступал на больших концертах. Как-то он услышал Николая Носкова, тогда он понял, что ему петь не стоит. Есть люди, которые это делают лучше.