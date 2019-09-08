Видео: Бузова не сдержала эмоций! Она высказалась в адрес беременной жены Тарасова в прямом эфире

Телеведущая, модель и певица Ольга Бузова не смогла сдержать эмоций во съемки программы "Дом-2". Звезда эмоционально отреагировала на новость о второй беременности новой жены ее бывшего супруга Дмитрия Тарасова. Об этом пишет Topnews.ru.
Ольги Бузовой до сих пор болезненно переживает разрыв с футболистом "Локомотива", хотя пара развелась в 2016 году.
Во время эфира программы "Дом-2" Бузова намекнула и с сарказмом неожиданно высмеяла новую избранницу Тарасова. Ольга отметила, что Анастасия Костенко долгое время просто фанатела от фотографий ее мужа.
"В моей жизни тоже была такая история: одна дама фотографировалась около плакатов моих с моим мужем, а потом стала его женщиной", - сказала она.
Видеозапись с репликой Ольги попала в Сеть.
Ранее Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов говорили, что после рождения дочки Миланы мечтают о детях-погодках. СМИ сообщили, что пара ждет второго ребенка.
Недавно на одном из российских сайтов недвижимости появилось объявление о продаже дома, который был приобретен Тарасовым в браке с Бузовой. Футболист готов продать дом всего за 78 миллионов рублей (1 миллион 65 тысяч евро).
"Дом под отделку. 850 квадратных метров. Торг уместен, но это уже предметный разговор. Скорее всего, хозяева или переезжают, или какие-то другие личные обстоятельства", — сообщили изданию StarHit.ru в агентстве по продаже недвижимости.