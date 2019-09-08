Видео: Бузова не сдержала эмоций! Она высказалась в адрес беременной жены Тарасова в прямом эфире

Ольги Бузовой до сих пор болезненно переживает разрыв с футболистом "Локомотива", хотя пара развелась в 2016 году.

Во время эфира программы "Дом-2" Бузова намекнула и с сарказмом неожиданно высмеяла новую избранницу Тарасова. Ольга отметила, что Анастасия Костенко долгое время просто фанатела от фотографий ее мужа.

"В моей жизни тоже была такая история: одна дама фотографировалась около плакатов моих с моим мужем, а потом стала его женщиной", - сказала она.

Видеозапись с репликой Ольги попала в Сеть.

Ранее Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов говорили, что после рождения дочки Миланы мечтают о детях-погодках. СМИ сообщили, что пара ждет второго ребенка.

Недавно на одном из российских сайтов недвижимости появилось объявление о продаже дома, который был приобретен Тарасовым в браке с Бузовой. Футболист готов продать дом всего за 78 миллионов рублей (1 миллион 65 тысяч евро).